Михайлюк потрапив у драму з овертаймом в НБА: як зіграв українець (відео)
У Національній баскетбольній асоціації відбувся насичений ігровий день із 14 поєдинків. У центрі уваги українських уболівальників опинився виступ Святослава Михайлюка, чия команда влаштувала справжній овертайм-трилер у Луїзіані.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Михайлюк і трилер з овертаймом
Захисник збірної України Святослав Михайлюк у складі "Юти Джаз" взяв участь у виїзній грі проти "Нью-Орлеан Пеліканс". Наш легіонер провів на майданчику трохи більше 17 хвилин, за які встиг набрати 6 очок та зробити 3 підбирання.
Матч видався вкрай напруженим: програючи після першої половини, "Юта" зробила потужний спурт у третій чверті (43:28). Утім, господарі відігралися наприкінці основного часу, а в додаткові п'ять хвилин вирвали перемогу – 120:113. Для команди Михайлюка це вже шоста поразка поспіль у регулярному чемпіонаті.
Розгром від "Нью-Йорка" та інші результати
В інших поєдинках ігрового дня варто відзначити успіх "Бостон Селтікс", які здолали "Мілуокі Бакс" (109:102), а також чергову звитягу "Філадельфії" у грі з "Детройтом" (112:106). Найбільш переконливу перемогу здобув "Нью-Йорк", розгромивши "Чикаго Буллз" із перевагою у 30 очок (135:105).
Результати матчів регулярного чемпіонату НБА за 5 листопада:
- "Вашингтон" – "Атланта" – 105:120 (32:37, 29:31, 24:25, 20:27)
- "Детройт" – "Філадельфія" – 106:112 (21:29, 21:27, 33:35, 31:21)
- "Бостон" – "Мілуокі" – 109:102 (28:14, 34:27, 25:38, 22:23)
- "Бруклін" – "Шарлот" – 114:104 (21:24, 29:33, 30:23, 34:24)
- "Нью-Йорк" – "Чикаго" – 135:105 (43:21, 41:31, 29:27, 22:26)
- "Мемфіс" – "Індіана" – 103:107 (24:32, 28:22, 30:26, 21:27)
- "Нью-Орлеан" – "Юта" – 120:113 ОТ (24:24, 18:13, 28:43, 34:24, 16:9)
- "Оклахома-Сіті" – "Клівленд" – 124:116 (37:20, 23:24, 28:30, 36:42)
- "Х'юстон" – "Міннесота" – 107:117 (30:33, 27:24, 27:25, 23:35)
- "Денвер" – "Торонто" – 128:109 (33:35, 31:32, 39:15, 25:27)
- "Фінікс" – "Портленд" – 119:132 (34:29, 25:43, 26:32, 34:28)
- "Сан-Антоніо" – "Даллас" – 112:111 (32:26, 36:25, 22:29, 22:31)
- "Сакраменто" – "Лейкерс" – 103:116 (28:28, 26:33, 20:26, 29:29)
- "Кліпперс" – "Маямі" – 116:117 ОТ (24:33, 43:19, 20:26, 20:29, 9:10)
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