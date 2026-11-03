Михайлюк набрал очки, но "Юта" разгромно проиграла "Сан-Антонио" в НБА

Как сыграл Михайлюк

Украинский защитник "Юты" Святослав Михайлюк начал встречу на скамейке запасных. За 14 минут и 26 секунд игрового времени он набрал три очка, реализовав один из семи бросков с игры, в том числе один из четырех трехочковых.

Также в активе украинца два подбора и два персональных фола. Остальные статистические показатели Михайлюка остались нулевыми.

Как прошел матч "Сан-Антонио" – "Юта"

Хозяева захватили инициативу уже в первой четверти, которую выиграли с преимуществом в 11 очков – 27:16. Во второй 12-минутке "Юта" попыталась вернуться в игру, но после большого перерыва "Сперс" снова увеличил отрыв.

Решающей стала третья четверть, в которой команда из Сан-Антонио набрала 35 очков против 20 у соперника. В итоге хозяева одержали убедительную победу – 119:97.

Самым результативным в составе победителей стал Дилан Гарпер с 17 очками. Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл – 12 очков и 11 подборов. У "Юты" 22 очка набрал Лаури Маркканен.

Для "Сан-Антонио" это была пятая победа подряд в НБА, тогда как "Юта" проиграла уже пятый матч подряд.