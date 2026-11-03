Михайлюк набрав очки, але "Юта" розгромно програла "Сан-Антоніо" в НБА

Як зіграв Михайлюк

Український захисник "Юти" Святослав Михайлюк розпочав зустріч на лаві запасних. За 14 хвилин і 26 секунд ігрового часу він набрав три очки, реалізувавши один із семи кидків із гри, зокрема один із чотирьох триочкових.

Також в активі українця два підбирання та два персональні фоли. Інші статистичні показники Михайлюка залишилися нульовими.

Як пройшов матч "Сан-Антоніо" – "Юта"

Господарі захопили ініціативу вже в першій чверті, яку виграли з перевагою в 11 очок – 27:16. У другій 12-хвилинці "Юта" спробувала повернутися в гру, але після великої перерви "Сперс" знову збільшили відрив.

Вирішальною стала третя чверть, у якій команда з Сан-Антоніо набрала 35 очок проти 20 у суперника. У підсумку господарі здобули переконливу перемогу – 119:97.

Найрезультативнішим у складі переможців став Ділан Гарпер із 17 очками. Віктор Вембаньяма оформив дабл-дабл – 12 очок і 11 підбирань. У "Юти" 22 очки набрав Лаурі Маркканен.

Для "Сан-Антоніо" це була п'ята поспіль перемога в НБА, тоді як "Юта" програла вже п'ятий матч поспіль.