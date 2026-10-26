Михайлюк почти остановил "Лейкерс" и чемпион без побед: как прошла ночь в НБА

Михайлюк отличился в матче против "Лейкерс"

"Лейкерс" продолжили победный старт сезона, преодолев "Юту" на выезде. Главным героем встречи стал Лука Дончич, набравший 52 очка, сделал 10 передач и 8 подборов.

Украинский защитник Святослав Михайлюк провел на площадке 14 минут. Он набрал 2 очка и сделал 3 подбора, реализовав один из двух двухочковых бросков и не попав ни разу из-за дуги. В начале второй четверти Михайлюк ярко сыграл в обороне: остановил быстрый прорыв трех выходивших на пустое кольцо игроков "Лейкерс".

"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Юта Джаз" - 132:123

"Индиана" разгромила "Бруклин"

"Индиана" одержала убедительную выездную победу над "Бруклином". Самым результативным в составе гостей стал Тайриз Халибертон, набравший 24 очка и отдавший 10 результативных передач. Паскаль Сиакам прибавил 21 очко.

"Бруклин" потерпел третье поражение подряд на старте сезона. Лучшим в составе хозяев стал Нолан Траоре, набравший 17 очков.

"Индиана Пейсерз" - "Бруклин Нетс" - 136:109

"Орландо" вырвал победу у "Нью-Йорка"

"Орландо" совершил камбэк в заключительной четверти и победил "Никс" на их площадке. Перед последними 12 минутами "Меджик" уступали со счетом 71:75, но в четвертой четверти набрали 40 очков против 27 у соперника.

Нью-йоркцы потерпели третье поражение подряд, тогда как "Орландо" одержал первую победу после неудачного старта.

"Орландо Мэджик" - "Нью-Йорк Никс" - 111:102

"Миннесота" уверенно одолела "Торонто"

"Миннесота" продолжила победную серию, разгромив "Торонто" на выезде. Самым результативным в составе гостей стал Энтони Эдвардс, набравший 26 очков.

"Миннесота" одержала третью победу в трех стартовых матчах сезона. Для "Репторз" это стало первое поражение после двух побед на старте чемпионата.

"Торонто Репторз" - "Миннесота Тимбервулвз" - 94:117

"Оклахома-Сити" победила "Клипперс"

"Оклахома-Сити" сумела удержать преимущество в заключительной четверти и одержала третью победу подряд. Хозяева площадки долгое время оставались в борьбе за результат. Решающей стала лучшая реализация моментов в концовке.

Матч также запомнился травмой Джейлена Уильямса из "Оклахомы", который покинул площадку из-за повреждения ноги. "Клипперс" потерпели второе поражение в трех матчах.

"Лос-Анджелес Клипперс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 101:108

"Детройт" остановил "Филадельфию"

"Детройт" победил "Филадельфию" в противостоянии команд, до этого не проигрывавших в новом сезоне. Лучшим игроком встречи стал Кейд Каннингем, набравший 26 очков, совершил 8 подборов и отдал 8 передач.

В "Филадельфии" самым результативным был Тайриз Макси с 29 очками, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти команду от первого поражения в сезоне.

"Детройт Пистонс" - "Филадельфия Севенти-Сиксерс" - 106:93

"Мемфис" оставил "Сакраменто" без побед

"Мемфис" одержал третью победу подряд, обыграв "Сакраменто" на его площадке. Главным героем стал Тай Джером, набравший 31 очко, реализовав все 14 штрафных бросков.

"Мемфис Гриззлис" - "Сакраменто Кингз" - 123:112