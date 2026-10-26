Михайлюк майже зупинив "Лейкерс" та чемпіон без перемог: як минула ніч в НБА

Михайлюк відзначився в матчі проти "Лейкерс"

"Лейкерс" продовжили переможний старт сезону, здолавши "Юту" на виїзді. Головним героєм зустрічі став Лука Дончич, який набрав 52 очки, зробив 10 передач і 8 підбирань.

Український захисник Святослав Михайлюк провів на майданчику 14 хвилин. Він набрав 2 очки та зробив 3 підбирання, реалізувавши один із двох двоочкових кидків і не влучивши жодного разу з-за дуги. На початку другої чверті Михайлюк яскраво зіграв в обороні: зупинив швидкий прорив трьох гравців "Лейкерс", які виходили на порожнє кільце.

"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Юта Джаз" - 132:123

"Індіана" розгромила "Бруклін"

"Індіана" здобула переконливу виїзну перемогу над "Брукліном". Найрезультативнішим у складі гостей став Тайріз Халібертон, який набрав 24 очки та віддав 10 результативних передач. Паскаль Сіакам додав 21 очко.

"Бруклін" зазнав третьої поразки поспіль на старті сезону. Найкращим у складі господарів став Нолан Траоре, який набрав 17 очок.

"Індіана Пейсерз" - "Бруклін Нетс" - 136:109

"Орландо" вирвав перемогу в "Нью-Йорка"

"Орландо" здійснив камбек у заключній чверті та переміг "Нікс" на їх майданчику. Перед останніми 12 хвилинами "Меджик" поступались з рахунком 71:75, але в четвертій чверті набрали 40 очок проти 27 у суперника.

Нью-йоркці зазнали третьої поразки поспіль, тоді як "Орландо" здобув першу перемогу після невдалого старту.

"Орландо Меджик" - "Нью-Йорк Нікс" - 111:102

"Міннесота" впевнено здолала "Торонто"

"Міннесота" продовжила переможну серію, розгромивши "Торонто" на виїзді. Найрезультативнішим у складі гостей став Ентоні Едвардс, який набрав 26 очок.

"Міннесота" здобула третю перемогу в трьох стартових матчах сезону. Для "Репторз" це стала перша поразка після двох перемог на старті чемпіонату.

"Торонто Репторз" - "Міннесота Тімбервулвз" - 94:117

"Оклахома-Сіті" перемогла "Кліпперс"

"Оклахома-Сіті" зуміла втримати перевагу в заключній чверті та здобула третю перемогу поспіль. Господарі майданчика тривалий час залишалися в боротьбі за результат. Вирішальною стала краща реалізація моментів у кінцівці.

Матч також запам’ятався травмою Джейлена Вільямса з "Оклахоми", який залишив майданчик через ушкодження ноги. "Кліпперс" зазнали другої поразки в трьох матчах.

"Лос-Анджелес Кліпперс" - "Оклахома-Сіті Тандер" - 101:108

"Детройт" зупинив "Філадельфію"

"Детройт" переміг "Філадельфію" в протистоянні команд, які до цього не програвали в новому сезоні. Найкращим гравцем зустрічі став Кейд Каннінгем, який набрав 26 очок, зробив 8 підбирань і віддав 8 передач.

У "Філадельфії" найрезультативнішим був Тайріз Максі з 29 очками, але цього виявилося недостатньо, щоб урятувати команду від першої поразки в сезоні.

"Детройт Пістонс" - "Філадельфія Севенті-Сіксерс" - 106:93

«Мемфіс» залишив «Сакраменто» без перемог

"Мемфіс" здобув третю перемогу поспіль, перегравши "Сакраменто" на його майданчику. Головним героєм став Тай Джером, який набрав 31 очко, реалізувавши всі 14 штрафних кидків.

"Мемфіс Гріззліс" - "Сакраменто Кінгз" - 123:112