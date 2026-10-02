Майка Майкла Джордана из сериала"Последний танец" установила исторический рекорд

Майки-рекордсмены

Предыдущий рекорд по стоимости спортивного предмета, связанного с Джорданом, составлял 10,1 млн долларов. За эту сумму была продана его игровая майка с первой игры финала НБА 1998 года.

Нынешний лот выставили на продажу в Аукционном доме Joopiter, и оценивался он в 10–15 млн долларов. В итоге майка баскетболиста ушла с молотка за рекордные 12,3 млн долларов.

"В истории спорта мало что так полно воплощает величие, как майка Майкла Джордана, в которой он играл в третьем матче финала НБА 1998 года", — говорится в описании аукционного дома.

"Сегодня это один из самых важных спортивных артефактов, использовавшихся в играх, который когда-либо появлялся на рынке", — заявили в Joopiter.

На том же аукционе был продан автомобиль Майкла Джордана, — Ferrari 550 Maranello 1997 года, который ушел с молотка за 2,7 млн долларов, что в четыре раза больше предыдущего аукционного рекорда для Ferrari этой модели.

Рекорд же пока принадлежит майке Бейба Рута с Мировой серии 1932 года — в 2024 году ее продали за $24,1 млн.

История майки

Джордан надел эту майку в третьей игре финальной серии против "Юты Джаз" в свой последний сезон в составе "Чикаго Буллз". Команда завершила серию со счетом 4:2 в свою пользу и завоевала шестой и последний чемпионский титул НБА в истории клуба.

Сам Джордан в том финале в очередной раз был признан самым ценным игроком серии. Это была его шестая награда MVP финала — он получал ее во всех шести чемпионских финалах, выигранных "Чикаго Буллз".

Особую ценность предмету придает его связь с последним сезоном Джордана в "Чикаго Буллз" — периоду, который стал основой документального сериала "Последний танец". Проект рассказывает о чемпионском сезоне 1997/98 – последнем для Джордана в "Чикаго Буллз".