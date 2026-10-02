Майка Майкла Джордана з серіалу "Останній танець" встановила історичний рекорд

Майки-рекордсмени

Попередній рекорд за вартістю спортивного предмета, пов’язаного з Джорданом, становив 10,1 млн доларів. За цю суму було продано його ігрову майку з першого матчу фіналу НБА 1998 року.

Нинішній лот виставили на продаж в аукціонному домі Joopiter, і його оцінювали в 10–15 млн доларів. У підсумку майка баскетболіста пішла з молотка за рекордні 12,3 млн доларів.

"В історії спорту мало що так повно втілює велич, як майка Майкла Джордана, в якій він грав у третьому матчі фіналу НБА 1998 року", — йдеться в описі аукціонного дому.

"Сьогодні це один із найважливіших спортивних артефактів, що використовувалися в іграх, який коли-небудь з’являвся на ринку", — заявили в Joopiter.

На тому ж аукціоні було продано автомобіль Майкла Джордана — Ferrari 550 Maranello 1997 року, який пішов з молотка за 2,7 млн доларів, що в чотири рази перевищує попередній аукціонний рекорд для Ferrari цієї моделі.

Рекорд же поки що належить майці Бейба Рута зі Світової серії 1932 року — у 2024 році її продали за $24,1 млн.

Історія майки

Джордан одягнув цю майку в третьому матчі фінальної серії проти «Юти Джаз» у своєму останньому сезоні у складі "Чикаго Буллз". Команда завершила серію з рахунком 4:2 на свою користь і завоювала шостий і останній чемпіонський титул НБА в історії клубу.

Сам Джордан у тому фіналі вкотре був визнаний найціннішим гравцем серії. Це була його шоста нагорода MVP фіналу — він отримував її у всіх шести чемпіонських фіналах, виграних "Чикаго Буллз".

Особливу цінність предмету надає його зв’язок з останнім сезоном Джордана в "Чикаго Буллз" — періодом, який став основою документального серіалу "Останній танець". Проєкт розповідає про чемпіонський сезон 1997/98 — останній для Джордана в "Чикаго Буллз".