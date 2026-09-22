Лидер "Черкасских Мавп" продолжит карьеру в Латвии

Второй легионерский опыт

В своем новом коллективе украинский защитник выступит под 66-м номером. Для Кошеватского это будет уже второй легионерский опыт в карьере – раньше, в 2022 году он играл в Италии.

На внутренней арене в украинской Суперлиге игрок защищал цвета "Будивельника", "Киев-Баскета" и "Черкасских Мавп". В частности, в составе черкасского клуба в прошлом сезоне он демонстрировал очень солидную статистику, набирая в среднем 16.6 очка, 5.0 подбора и 6.7 передачи в 26 проведенных матчах.

Летние выступления за сборную

Этим летом Кошеватский успешно представлял Украину в составе сборной по баскетболу 3х3 U-23 в Лиге наций, а уже в августе принимал участие в тренировочном сборе национальной команды Украины в Риге.

Свой дебютный поединок в новом сезоне Латвийско-эстонской лиги "Латвийский Университет" проведет 23 августа против "ВЕФ Рига".