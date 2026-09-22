Лідер "Черкаських Мавп" продовжить кар'єру у Латвії

Другий легіонерський досвід

У своєму новому колективі український захисник виступатиме під 66-м номером. Для Кошеватського це буде вже другий легіонерський досвід у кар'єрі – раніше, у 2022 році, він грав в Італії.

На внутрішній арені в українській Суперлізі гравець захищав кольори "Будівельника", "Київ-Баскета" та "Черкаських Мавп". Зокрема, у складі черкаського клубу в минулому сезоні він демонстрував дуже солідну статистику, набираючи в середньому 16.6 очка, 5.0 підбирання та 6.7 передачі у 26 проведених матчах.

Літні виступи за збірну

Цього літа Кошеватський успішно представляв Україну у складі збірної з баскетболу 3х3 U-23 у Лізі націй, а вже у серпні брав участь у тренувальних зборах національної команди України у Ризі.

Свій дебютний поєдинок у новому сезоні Латвійсько-естонської ліги "Латвійський Університет" проведе 23 серпня – проти "ВЕФ Рига".