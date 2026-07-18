Леброн Джеймс отдаляется от "Голден Стейт" из-за провала трансферного плана
Попытки "Голден Стейт Уорриорз" подписать Леброна Джеймса оказались на грани полного краха. Несмотря на громкие заявления главного тренера Стива Керра, калифорнийский клуб полностью проигрывает трансферную гонку за 41-летнего форварда.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление авторитетного инсайдера ESPN Шемса Чарании.
Тупик и сорванное условие Леброна
Главной проблемой для "Уорриорз" стала неспособность руководства клуба выполнить ключевое требование звездного свободного агента. Ранее сообщалось: Джеймс согласится на переезд в Сан-Франциско только при условии, что клуб выменяет его бывшего партнера по "Лейкерс" Энтони Дэвиса.
Однако пока "Голден Стейт" оказался в тупике. Как отметил инсайдер Шемс Чарания, "Уорриорз" не имеет никакого реального прогресса в переговорах.
"По сути, борьба "Уорриорз" за Энтони Дэвиса или любую другую звезду сейчас не имеет никакого реального продвижения. И это заставляет меня думать, что они отстают. Насколько мне известно, они уступают другим командам, таким как "Майами Хит", "Кливленд Кавальерс" и "Филадельфия Сиксерс", в борьбе за Леброна", - резюмировал Чарания.
Ситуацию усугубляет и то, что "Вашингтон", где находится Дэвис, уже официально объявил о намерении сохранить своего игрока в составе, заблокировав любые предложения по обмену.
Излишний оптимизм Стива Керра
На фоне инсайдерских отчетов о провале переговоров довольно странным выглядит поведение главного тренера "Голден Стэйт" Стива Керра. На днях во время случайной встречи с фанатами на призыв "Нам нужен Леброн!" наставник самоуверенно ответил: "А он уже у нас. Выложите это в твиттер".
Однако реальность выглядит по-другому. Пока Кэрр делает обнадеживающие заявления, другие претенденты активно действуют, оставляя "Уорриорз" в статусе очевидных аутсайдеров в борьбе за Короля НБА.
Напомним, что в Летней лиге НБА за "Голден Стейт" успел дебютировать украинский защитник Максим Шульга.