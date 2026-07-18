Леброн Джеймс віддаляється від "Голден Стейт" через провал трансферного плану
Спроби "Голден Стейт Ворріорз" підписати Леброна Джеймса опинилися на межі повного краху. Попри гучні заяви головного тренера Стіва Керра, каліфорнійський клуб наразі повністю програє трансферні перегони за 41-річного форварда.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву авторитетного інсайдера ESPN Шемса Чаранії.
Глухий кут та зірвана умова Леброна
Головною проблемою для "Ворріорз" стала нездатність керівництва клубу виконати ключову вимогу зіркового вільного агента. Раніше повідомлялося: Джеймс погодиться на переїзд до Сан-Франциско лише за умови, що клуб виміняє його колишнього партнера по "Лейкерс" Ентоні Девіса.
Проте наразі "Голден Стейт" опинився у глухому куті. Як зазначив інсайдер Шемс Чаранія, "Ворріорз" не мають жодного реального прогресу в переговорах.
"По суті, боротьба "Ворріорз" за Ентоні Девіса чи будь-яку іншу зірку не має жодного реального руху. І це змушує мене думати, що вони відстають. Наскільки мені відомо, вони поступаються іншим командам, таким як "Маямі Хіт", "Клівленд Кавальєрс" і "Філадельфія Сіксерс" в боротьбі за Леброна", - резюмував Чаранія.
Ситуацію погіршує і те, що "Вашингтон", де зараз перебуває Девіс, уже офіційно оголосив про намір зберегти свого гравця у складі, заблокувавши будь-які пропозиції щодо обміну.
Зайвий оптимізм Стіва Керра
На тлі інсайдерських звітів про провал переговорів досить дивною виглядає поведінка головного тренера "Голден Стейт" Стіва Керра. Днями під час випадкової зустрічі з фанатами на заклик "Нам потрібен Леброн!" наставник самовпевнено відповів: "А він вже у нас. Викладіть це в твіттер".
Проте реальність виглядає інакше. Поки Керр робить обнадійливі заяви, інші претенденти активно діють, залишаючи "Ворріорз" у статусі очевидних аутсайдерів у боротьбі за Короля НБА.
Нагадаємо, що у Літній лізі НБА за "Голден Стейт" встиг дебютувати український захисник Максим Шульга.