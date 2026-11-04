Ковляр набрал 11 очков в Еврокубке, Войналович сыграл в Кубке Литвы: выступления украинских баскетболистов за рубежом

Ковляр помог "Будучести" победить "Хемниц"

В матче регулярного сезона Еврокубка "Будучность" на домашней площадке одолела немецкий "Хемниц" со счетом 96:84.

Защитник сборной Украины Александр Ковляр провел на площадке 24 минуты и 29 секунд. За это время он набрал 11 очков, реализовав 1 из 4 двухочковых и 3 из 4 трехочковых бросков.

Также украинец записал в актив 1 подбор, 2 передачи и 2 перехвата. В пассиве Ковляра – 1 потеря и 3 фола. Его рейтинг эффективности составлял "+12", а показатель плюс-минус – "+13".

Самым результативным игроком "Будучности" стал Бутель, набравший 16 очков. В составе "Хемница" 18 очков получил Чизар, еще 16 добавил Бернем.

Войналович сыграл в Кубке Литвы

Тем временем "Таураге" Андрея Войналовича уступил "Юрбакасу" в матче Кубка Литвы - 77:91.

Украинский форвард отыграл 24 минуты и 7 секунд. За это время он набрал 4 очка, реализовав 2 из 6 двухочковых бросков. Попытки из-за трехочковой дуги оказались неудачными – 0 из 3.

Кроме того, Войналович собрал 4 подбора, отдал 3 передачи и поставил 2 блок-шота. Украинец допустил 1 потерю и заработал 3 фола. Его рейтинг эффективности составлял "+2", а показатель плюс-минус – "-7".

Самым результативным игроком "Юрбакаса" стал Гига, набравший 28 очков и сделавший 12 подборов. В составе "Таураге" лучшим по результативности был Кариняускас с 17 очками.