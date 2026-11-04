Ковляр набрав 11 очок у Єврокубку, Войналович зіграв у Кубку Литви: виступи українських баскетболістів за кордоном

Ковляр допоміг "Будучності" перемогти "Хемніц"

У матчі регулярного сезону Єврокубку "Будучність" на домашньому майданчику здолала німецький "Хемніц" із рахунком 96:84.

Захисник збірної України Олександр Ковляр провів на майданчику 24 хвилини та 29 секунд. За цей час він набрав 11 очок, реалізувавши 1 із 4 двоочкових та 3 із 4 триочкових кидків.

Також українець записав до активу 1 підбирання, 2 передачі та 2 перехоплення. У пасиві Ковляра - 1 втрата та 3 фоли. Його рейтинг ефективності становив "+12", а показник плюс-мінус - "+13".

Найрезультативнішим гравцем "Будучності" став Бутель, який набрав 16 очок. У складі "Хемніца" 18 очок здобув Чізар, ще 16 додав Бернем.

Войналович зіграв у Кубку Литви

Тим часом "Таураге" Андрія Войналовича поступився "Юрбакасу" в матчі Кубка Литви - 77:91.

Український форвард відіграв 24 хвилини та 7 секунд. За цей час він набрав 4 очки, реалізувавши 2 із 6 двоочкових кидків. Спроби з-за триочкової дуги виявилися невдалими - 0 із 3.

Крім того, Войналович зібрав 4 підбирання, віддав 3 передачі та поставив 2 блок-шоти. Українець припустився 1 втрати та заробив 3 фоли. Його рейтинг ефективності становив "+2", а показник плюс-мінус - "-7".

Найрезультативнішим гравцем "Юрбакаса" став Гіга, який набрав 28 очок і зробив 12 підбирань. У складі "Таураге" найкращим за результативністю був Каріняускас із 17 очками.