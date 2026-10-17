"Киев-Баскет" разгромил "Черкасских Мавп", а "Запорожье" дожало "Ровно": результаты Суперлиги

"Киев-Баскет" разгромил соперника еще до большого перерыва

Киевляне изначально захватили инициативу и быстро создали комфортное преимущество.

Первая четверть завершилась со счетом 23:4 в пользу владельцев. Черкасцы испытывали серьезные проблемы с результативностью, тогда как столичный клуб эффективно использовал свои атаки.

Во второй десятиминутке ситуация для гостей не улучшилась. "Киев-Баскет" выиграл ее со счетом 27:15 и ушел на большой перерыв, имея преимущество в 31 очко - 50:19.

После отдыха "Черкасские Мавпы" сумели выровнять игру. Третья четверть завершилась с минимальным преимуществом киевлян – 21:20, а в заключительной десятиминутке команды набрали по 22 очка.

Однако созданного в первой половине отрыва хозяевам хватило для уверенной победы – 93:61.

Самым результативным в составе победителей стал Кэмерон Кларди, набравший 20 очков и отдавший пять результативных передач. Еще 15 баллов со скамейки запасных добавил Колаволе, а Илья Кабацюра записал в актив девять очков и 12 подборов.

В "Черкасских мавпах" лучше всего проявил себя Евгений Коровяков, который оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

Преимущество киевлян было заметно и в борьбе под щитами – 51:36 по подборам. Максимальный отрыв хозяев за встречу достигал 37 очков.

"Киев-Баскет" – "Черкасские Мавпы" – 93:61 (23:4, 27:15, 21:20, 22:22)

"Запорожье" удержало победу в напряженном матче с "Ровным"

В другом поединке игрового дня "Ровно" принимало "Запорожье". Гости активнее начали встречу и быстро увели со счетом 19:7. Однако хозяева постепенно устроили игру и сократили отставание. Первую четверть запорожцы выиграли с преимуществом всего в четыре очка – 21:17.

Во второй десятиминутке команда Евгения Исакова снова оказалась сильнее – 24:20. Таким образом, на большой перерыв соперники пошли при счете 45:37 в пользу "Запорожья".

После отдыха гости продолжили контролировать результат. Третью четверть они выиграли со счетом 23:22, увеличив общее преимущество до девяти очков.

Однако "Ровно" не прекращало борьбу. В заключительной десятиминутке хозяева прибавили в атаке и выиграли отрезок со счетом 22:18.

Несмотря на это, полностью ликвидировать отставание жителям Ровно не удалось. "Запорожье" удержало победу - 86:81.

Самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Мартынов, принесший гостям 23 очка и отдавший пять результативных передач.

В составе "Ровного" лучшими по результативности стали Александр Поносов с 18 очками и Демариус Джейкобс, набравший 17 баллов.

Запорожцы также выиграли борьбу за подбор – 39:29, а одним из факторов их успеха стала высокая реализация штрафных бросков: 21 попадание из 23 попыток.

"Ровно" – "Запорожье" – 81:86 (17:21, 20:24, 22:23, 22:18)