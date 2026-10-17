"Київ-Баскет" розгромив "Черкаських Мавп", а "Запоріжжя" дотиснуло "Рівне": результати Суперліги

"Київ-Баскет" розгромив суперника ще до великої перерви

Кияни від самого початку захопили ініціативу та швидко створили комфортну перевагу.

Перша чверть завершилася з рахунком 23:4 на користь господарів. Черкасці мали серйозні проблеми з результативністю, тоді як столичний клуб ефективно використовував свої атаки.

У другій десятихвилинці ситуація для гостей не покращилася. "Київ-Баскет" виграв її з рахунком 27:15 і пішов на велику перерву, маючи перевагу у 31 очко – 50:19.

Після відпочинку "Черкаські Мавпи" зуміли вирівняти гру. Третя чверть завершилася з мінімальною перевагою киян – 21:20, а в заключній десятихвилинці команди набрали по 22 очки.

Проте створеного в першій половині відриву господарям вистачило для впевненої перемоги – 93:61.

Найрезультативнішим у складі переможців став Кемерон Кларді, який набрав 20 очок і віддав п'ять результативних передач. Ще 15 балів із лави запасних додав Колаволе, а Ілля Кабацюра записав до активу дев'ять очок і 12 підбирань.

У "Черкаських Мавп" найкраще проявив себе Євген Коровяков, який оформив дабл-дабл із 20 очок та 10 підбирань.

Перевага киян була помітною і в боротьбі під щитами – 51:36 за підбираннями. Максимальний відрив господарів протягом зустрічі сягав 37 очок.

"Київ-Баскет" – "Черкаські Мавпи" – 93:61 (23:4, 27:15, 21:20, 22:22)

"Запоріжжя" втримало перемогу в напруженому матчі з "Рівним"

В іншому поєдинку ігрового дня "Рівне" приймало "Запоріжжя". Гості активніше розпочали зустріч і швидко повели з рахунком 19:7. Однак господарі поступово налагодили гру та скоротили відставання. Першу чверть запоріжці виграли з перевагою лише у чотири очки – 21:17.

У другій десятихвилинці команда Євгена Ісакова знову виявилася сильнішою – 24:20. Таким чином, на велику перерву суперники пішли за рахунку 45:37 на користь "Запоріжжя".

Після відпочинку гості продовжили контролювати результат. Третю чверть вони виграли з рахунком 23:22, збільшивши загальну перевагу до дев'яти очок.

Проте "Рівне" не припиняло боротьбу. В заключній десятихвилинці господарі додали в атаці та виграли відрізок із рахунком 22:18.

Попри це, повністю ліквідувати відставання рівнянам не вдалося. "Запоріжжя" втримало перемогу – 86:81.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Дмитро Мартинов, який приніс гостям 23 очки та віддав п'ять результативних передач.

У складі "Рівного" найкращими за результативністю стали Олександр Поносов із 18 очками та Демаріус Джейкобс, який набрав 17 балів.

Запоріжці також виграли боротьбу за підбирання – 39:29, а одним із чинників їхнього успіху стала висока реалізація штрафних кидків: 21 влучання з 23 спроб.

"Рівне" – "Запоріжжя" – 81:86 (17:21, 20:24, 22:23, 22:18)