"Киев-Баскет" объявил о громком трансфере одного из лидеров Суперлиги

Новый вызов для баскетболиста

30-летний форвард Илья Кабацюра официально продолжит карьеру в составе "Киев-Баскета". Опытный игрок будет защищать цвета киевского клуба в сезоне-2026/2027.

В столичном клубе рассчитывают, что подписание опытного исполнителя существенно укрепит переднюю линию и поможет команде бороться за самые высокие награды внутренней арены.

Впечатляющая статистика прошлого сезона

Предыдущий сезон баскетболист провел в составе "Говерлы" из Ивано-Франковска, где выступал в роли одного из ключевых лидеров коллектива. На паркете форвард демонстрировал высокие показатели эффективности и стабильную игру в атаке и защите.

В частности, в среднем за матч в составе прикарпатцев Кабацюра набирал 14,4 очка, выполнял 6 подборов и отдавал 2,4 результативных передачи.