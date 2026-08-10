"Київ-Баскет" оголосив про гучний трансфер одного з лідерів Суперліги

Новий виклик для баскетболіста

30-річний форвард Ілля Кабацюра офіційно продовжить кар'єру у складі "Київ-Баскета". Досвідчений гравець захищатиме кольори київського клубу в сезоні-2026/2027.

У столичному клубі розраховують, що підписання досвідченого виконавця суттєво зміцнить передню лінію та допоможе команді вести боротьбу за найвищі нагороди внутрішньої арени.

Вражаюча статистика минулого сезону

Попередній сезон баскетболіст провів у складі "Говерли" з Івано-Франківська, де виступав у ролі одного з ключових лідерів колективу. На паркеті форвард демонстрував високі показники ефективності та стабільну гру в атаці та захисті.

Зокрема, у середньому за матч у складі прикарпатців Кабацюра здобував 14,4 очка, виконував 6 підбирань та віддавав 2,4 результативні передачі.