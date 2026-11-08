Карри устроил феерию, Йокич доминировал в Мексике: результаты игрового дня НБА (видео)
В Национальной баскетбольной ассоциации прошла очередная серия поединков регулярного чемпионата. Игровой день ознаменовался насыщенной географией выступлений и яркими индивидуальными перформансами ведущих звезд.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Доминирование Йокича в Мексике
Игровой день открыл выездной поединок в столице Мексики, где "Денвер Наггетс" одолел "Индиану Пейсерс" со счетом 114:102. Команда из Колорадо уже в первой четверти совершила мощный рывок 20:6 и в дальнейшем полностью контролировала ход событий. Главным героем в составе победителей стал Никола Йокич, который доминировал на паркете и оформил очередной дабл-дабл (19 очков и 13 подборов).
Убедительные победы записали в свой актив и другие фавориты сезона. "Оклахома-Сити Тандер" на собственной площадке разгромила "Вашингтон Уизардс" (114:75). Самым результативным игроком встречи стал Шей Гилджес-Александер с наработкой в 30 очков.
В то же время "Нью-Йорк" оформил уверенную выездную победу над "Кливлендом" (109:97) благодаря мощному дуэту Джейлена Брансона (31 очко) и Карла Энтони Таунса (29 очков + 13 подборов). "Сан-Антонио" на выезде разбил "Портленд" (125:103), "Финикс" в напряженном клатче вырвал победу у "Хьюстона" (102:99), а "Атланта" оказалась сильнее "Бруклина" (124:121).
Феерия Карри и достижения "Уорриорз"
Самый драматичный поединок состоялся на арене "Голден Стейт Уорриорз", где хозяев ожидал тяжелый овертайм против "Орландо Мэджик". Потеряв 16 очков преимущества в течение игры, калифорнийцы все же дожали соперника в дополнительной пятиминутке – 126:119. Настоящую феерию устроил Стефен Карри, набравший 41 очко.
Этот успех позволил "Уорриорз" продолжить победную серию до семи матчей и повторить достижение "Бостон Селтикс" в сезоне-1950/51.
Результаты матчей НБА за 8 ноября:
- "Индиана Пейсерс" – "Денвер Наггетс" – 102:114 (19:27, 22:37, 37:26, 24:24)
- "Атланта Хокс" – "Бруклин Нетс" – 124:121 (27:37, 39:33, 22:25, 36:26)
- "Кливленд Кавальерс" – "Нью-Йорк Никс" – 97:109 (27:26, 26:37, 17:25, 27:21)
- "Оклахома-Сити Тандер" – "Вашингтон Уизардс" – 114:75 (25:19, 32:17, 33:23, 24:16)
- "Голден Стейт Уорриорз" – "Орландо Мэджик" – 126:119 ОТ (31:19, 26:22, 20:37, 33:32, 16:9)
- "Финикс Санз" – "Хьюстон Рокетс" – 102:99 (35:23, 12:24, 29:28, 26:24)
- "Портленд Трейл Блэйзерс" – "Сан-Антонио Сперс" – 103:125 (20:22, 29:42, 27:45, 27:16)
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