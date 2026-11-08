Карри устроил феерию, Йокич доминировал в Мексике: результаты игрового дня НБА (видео)

Доминирование Йокича в Мексике

Игровой день открыл выездной поединок в столице Мексики, где "Денвер Наггетс" одолел "Индиану Пейсерс" со счетом 114:102. Команда из Колорадо уже в первой четверти совершила мощный рывок 20:6 и в дальнейшем полностью контролировала ход событий. Главным героем в составе победителей стал Никола Йокич, который доминировал на паркете и оформил очередной дабл-дабл (19 очков и 13 подборов).

Убедительные победы записали в свой актив и другие фавориты сезона. "Оклахома-Сити Тандер" на собственной площадке разгромила "Вашингтон Уизардс" (114:75). Самым результативным игроком встречи стал Шей Гилджес-Александер с наработкой в 30 очков.

В то же время "Нью-Йорк" оформил уверенную выездную победу над "Кливлендом" (109:97) благодаря мощному дуэту Джейлена Брансона (31 очко) и Карла Энтони Таунса (29 очков + 13 подборов). "Сан-Антонио" на выезде разбил "Портленд" (125:103), "Финикс" в напряженном клатче вырвал победу у "Хьюстона" (102:99), а "Атланта" оказалась сильнее "Бруклина" (124:121).

Феерия Карри и достижения "Уорриорз"

Самый драматичный поединок состоялся на арене "Голден Стейт Уорриорз", где хозяев ожидал тяжелый овертайм против "Орландо Мэджик". Потеряв 16 очков преимущества в течение игры, калифорнийцы все же дожали соперника в дополнительной пятиминутке – 126:119. Настоящую феерию устроил Стефен Карри, набравший 41 очко.

Этот успех позволил "Уорриорз" продолжить победную серию до семи матчей и повторить достижение "Бостон Селтикс" в сезоне-1950/51.

Результаты матчей НБА за 8 ноября: