Каррі влаштував феєрію, Йокич домінував у Мексиці: результати ігрового дня НБА (відео)
У Національній баскетбольній асоціації відбулася чергова серія поєдинків регулярного чемпіонату. Ігровий день відзначився насиченою географією виступів та яскравими індивідуальними перформансами провідних зірок.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Домінування Йокича в Мексиці
Ігровий день відкрив виїзний поєдинок у столиці Мексики, де "Денвер Наггетс" здолав "Індіану Пейсерс" із рахунком 114:102. Команда з Колорадо вже у першій чверті зробила потужний ривок 20:6 і надалі повністю контролювала перебіг подій. Головним героєм у складі переможців став Нікола Йокич, який вкотре домінував на паркеті й оформив черговий дабл-дабл (19 очок та 13 підбирань).
Переконливі звитяги записали до свого активу й інші фаворити сезону. "Оклахома-Сіті Тандер" на власному майданчику розгромила "Вашингтон Візардс" (114:75). Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Шей Гілджес-Александер із доробком у 30 очок.
У той же час "Нью-Йорк" оформив упевнену виїзну перемогу над "Клівлендом" (109:97) завдяки потужному дуету Джейлена Брансона (31 очко) та Карла-Ентоні Таунса (29 очок + 13 підбирань). "Сан-Антоніо" на виїзді розбив "Портленд" (125:103), "Фінікс" у напруженому клатчі вирвав перемогу в "Х'юстона" (102:99), а "Атланта" виявилася сильнішою за "Бруклін" (124:121).
Феєрія Каррі та досягнення "Ворріорз"
Найдраматичніший поєдинок відбувся на арені "Голден Стейт Ворріорз", де господарів чекав важкий овертайм проти "Орландо Меджик". Втративши 16 очок переваги впродовж гри, каліфорнійці все ж дотиснули суперника у додатковій п'ятихвилинці – 126:119. Справжню феєрію влаштував Стефен Каррі, який здобув 41 очко.
Цей успіх дозволив "Ворріорз" продовжити переможну серію до семи матчів та повторити досягнення "Бостон Селтікс" у сезоні- 1950/51.
Результати матчів НБА за 8 листопада:
- "Індіана Пейсерс" – "Денвер Наггетс" – 102:114 (19:27, 22:37, 37:26, 24:24)
- "Атланта Хокс" – "Бруклін Нетс" – 124:121 (27:37, 39:33, 22:25, 36:26)
- "Клівленд Кавальєрс" – "Нью-Йорк Нікс" – 97:109 (27:26, 26:37, 17:25, 27:21)
- "Оклахома-Сіті Тандер" – "Вашингтон Візардс" – 114:75 (25:19, 32:17, 33:23, 24:16)
- "Голден Стейт Ворріорз" – "Орландо Меджик" – 126:119 ОТ (31:19, 26:22, 20:37, 33:32, 16:9)
- "Фінікс Санз" – "Х'юстон Рокетс" – 102:99 (35:23, 12:24, 29:28, 26:24)
- "Портленд Трейл Блейзерс" – "Сан-Антоніо Сперс" – 103:125 (20:22, 29:42, 27:45, 27:16)
Напередодні ми писали про чергові бомбардирські рекорди Дончича в НБА.