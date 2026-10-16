Интрига до финальной сирены и рекорд: "Говерла" и "Хмельницкий" определили победителя в овертайме

Спасение "Говерлы" и решающий овертайм

Встреча в Ивано-Франковске с самого начала проходила с преимуществом гостей. "Хмельницкий" уверенно контролировал ход игры, а перед заключительной четвертью имел солидное преимущество в 13 очков – 61:48.

Однако хозяева площадки устроили мощный камбэк. "Прикарпатье-Говерла" начала четвертую четверть с рывка 8:0, а за секунду до финальной сирены Сергей Старцев точным проходом сравнял счет (73:73) и перевел игру в дополнительную пятиминутку.

В малорезультативном овертайме решающими стали реализованные штрафные броски Лукмана Ланди за 24 секунды до конца, которые зафиксировали итоговый счет 81:79 в пользу "Хмельницкого".

Эта победа стала для подопечных Анны Шлыковой первой выездной в элитном дивизионе. В свою очередь, "Прикарпатье-Говерла" потерпела третье поражение подряд и остается без побед в сезоне.

Исторический рекорд Зака Лавдея

Главным героем встречи стал легионер "Хмельницкого" Зак Лавдей. Американский баскетболист выдал феноменальный перформанс, повторив исторический рекорд Суперлиги:

Набрал 17 очков.

Собрал 22 подбора (из них 10 на чужом щите).

Выполнил 5 блок-шотов.

В составе победителей также отличился Дерик Ньютон (15 очков). Среди хозяев самым результативным игроком поединка стал Сергей Старцев, который записал в свой актив 21 балл, а Павел Горобченко добавил 17 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

"Прикарпатье-Говерла" – "Хмельницкий" – 79:81 ОТ (13:19, 21:18, 14:24, 25:12, 6:8)