Інтрига до фінальної сирени та рекорд: "Говерла" і "Хмельницький" визначили переможця в овертаймі

Порятунок "Говерли" та вирішальний овертайм

Зустріч в Івано-Франківську від самого початку проходила за переваги гостей. "Хмельницький" упевнено контролював хід гри, а перед заключною десятихвилинкою мав солідну перевагу у 13 очок – 61:48.

Проте господарі майданчика влаштували потужний камбек. "Прикарпаття-Говерла" розпочала четверту чверть із ривку 8:0, а за секунду до фінальної сирени Сергій Старцев точним проходом оформив нічию (73:73) та перевів гру в додаткову п'ятихвилинку.

У малорезультативному овертаймі вирішальними стали реалізовані штрафні кидки Лукмана Ланді за 24 секунди до кінця, які зафіксували підсумковий рахунок 81:79 на користь "Хмельницького".

Ця перемога стала для підопічних Ганни Шликової першою виїзною в елітному дивізіоні. Натомість "Прикарпаття-Говерла" зазнала третьої поразки поспіль і залишається без виграшів у сезоні.

Історичний рекорд Зака Лавдея

Головним героєм зустрічі став легіонер "Хмельницького" Зак Лавдей. Американський баскетболіст видав феноменальний перформанс, повторивши історичний рекорд Суперліги:

Набрав 17 очок.

Зібрав 22 підбирання (з них 10 на чужому щиті).

Поставив 5 блок-шотів.

У складі переможців також відзначився Дерік Ньютон (15 очок). Серед господарів найрезультативнішим гравцем поєдинку став Сергій Старцев, який записав до свого доробку 21 бал, а Павло Горобченко додав 17 очок.

Суперліга. Регулярний чемпіонат

"Прикарпаття-Говерла" – "Хмельницький" – 79:81 ОТ (13:19, 21:18, 14:24, 25:12, 6:8)