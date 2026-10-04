"Хмельницкий" и "Запорожье" устроили рубку в баскетбольной Суперлиге

Как прошла игра

Матч начался с невысокой результативности. Ближе к середине первой четверти "Запорожье" создало небольшой отрыв, но хозяева вовремя сократили отставание – 14:18. Во втором периоде гости удержали незначительное преимущество. На перерыв команды ушли при счете 44:39 в пользу запорожцев.

В третьей четверти характер борьбы на паркете не изменился - 61:56 в пользу "Запорожья". Все решилось в заключительной десятиминутке: хозяева совершили мощный рывок, полностью переломили ход встречи и вырвали историческую победу со счетом 75:72.

Главные герои матча

Наибольший вклад в победу "Хмельницкого" внес американский легионер Лукман Ланди, который записал в свой актив 23 очка, 7 передач и 3 подбора. Его ярко дополнил соотечественник Дерек Ньютон с 19 очками, а самым результативным среди украинцев стал Николай Бачурин, набравший 10 очков.

В составе "Запорожья" отличился Джулиан Пауэлл, оформивший дабл-дабл (12 очков и 14 подборов). Результативно сыграли также Дмитрий Мартынов (17 очков) и Владислав Николайчук (14).

Суперлига. Регулярный чемпионат

"Хмельницкий" – "Запорожье" – 75:72 (14:18, 25:26, 17:17, 19:11)