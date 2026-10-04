"Хмельницький" та "Запоріжжя" влаштували рубку в баскетбольній Суперлізі

Як пройшла гра

Матч розпочався з невисокої результативності. Ближче до середини першої чверті "Запоріжжя" створило невеликий відрив, але господарі вчасно скоротили відставання – 14:18. У другому періоді гості утримали незначну перевагу. На перерву команди пішли за рахунку 44:39 на користь запоріжців.

У третій чверті характер боротьби на паркеті суттєво не змінився – 61:56 на користь "Запоріжжя". Усе вирішилося в заключній десятихвилинці: господарі здійснили потужний ривок, повністю переломили хід зустрічі та вирвали історичну перемогу з рахунком 75:72.

Головні герої матчу

Найбільший внесок у перемогу "Хмельницького" зробив американський легіонер Лукман Ланді, який записав до свого активу 23 очки, 7 передач та 3 підбирання. Його яскраво доповнив співвітчизник Дерек Ньютон із 19 очками, а найрезультативнішим серед українців став Микола Бачурін, який набрав 10 очок.

У складі "Запоріжжя" відзначився Джуліан Пауелл, котрий оформив дабл-дабл (12 очок та 14 підбирань). Результативно зіграли також Дмитро Мартинов (17 очок) і Владислав Ніколайчук (14).

Суперліга. Регулярний чемпіонат

"Хмельницький" – "Запоріжжя" – 75:72 (14:18, 25:26, 17:17, 19:11)