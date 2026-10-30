Ягупова возглавила список: сборная Украины объявила состав на решающие матчи отбора Евробаскета-2027
Женская сборная Украины по баскетболу определилась с составом на ноябрьские матчи второго раунда квалификации чемпионата Европы-2027. В заявку вошли 14 баскетболисток.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Кто в заявке "сине-желтых"
В состав национальной команды вошли баскетболистки, выступающие в украинском и европейских чемпионатах. Лидером обновленного ростера традиционно станет Алина Ягупова.
Полный состав сборной Украины:
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Серафима Тиха ("Виртус Кальяри", Италия)
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Анжелика Ляшко ("Будивельник", Украина)
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Виктория Балабан ("Шяуляй", Литва)
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Юлия Гутевич ("Будивельник", Украина)
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Карина Панчук ("Шаморин", Словакия)
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Алина Ягупова ("Чукурова Мерсин", Турция)
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Вера Грималюк ("Шаморин", Словакия)
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Елена Бойко ("Нептунас", Литва)
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Екатерина Дике (ПАОК, Греция)
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Кристина Кулеша ("Грац", Австрия)
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Мириам Уро-Ниле ("Ньон", Швейцария)
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Татьяна Юркевичус ("Хапоэль Беэр-Шева", Израиль)
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Анастасия Ковтун ("Шарлеруа", Бельгия)
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Дарья Кононученко ("Шаморин", Словакия)
График подготовки и календарь поединков
Наша сборная начнет учебно-тренировочный сбор в Риге 7 ноября. Уже 10 ноября украинки отправятся в Люксембург на первый матч игрового окна, после чего переедут в Манчестер. Номинально домашний поединок против сборной Франции "сине-желтые" проведут в латвийской Риге.
Расписание матчей сборной Украины в ноябре:
- 11 ноября, 20:00. Люксембург – Украина (Люксембург)
- 14 ноября, 18:00. Великобритания – Украина (Манчестер)
- 17 ноября, 15:00. Украина – Франция (Рига)
По итогам второго раунда квалификации в финальную часть Евробаскета-2027 попадут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи второго круга пройдут в феврале 2027 года.
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