Ягупова возглавила список: сборная Украины объявила состав на решающие матчи отбора Евробаскета-2027

Кто в заявке "сине-желтых"

В состав национальной команды вошли баскетболистки, выступающие в украинском и европейских чемпионатах. Лидером обновленного ростера традиционно станет Алина Ягупова.

Полный состав сборной Украины:

Серафима Тиха ("Виртус Кальяри", Италия)

Анжелика Ляшко ("Будивельник", Украина)

Виктория Балабан ("Шяуляй", Литва)

Юлия Гутевич ("Будивельник", Украина)

Карина Панчук ("Шаморин", Словакия)

Алина Ягупова ("Чукурова Мерсин", Турция)

Вера Грималюк ("Шаморин", Словакия)

Елена Бойко ("Нептунас", Литва)

Екатерина Дике (ПАОК, Греция)

Кристина Кулеша ("Грац", Австрия)

Мириам Уро-Ниле ("Ньон", Швейцария)

Татьяна Юркевичус ("Хапоэль Беэр-Шева", Израиль)

Анастасия Ковтун ("Шарлеруа", Бельгия)

Дарья Кононученко ("Шаморин", Словакия)

График подготовки и календарь поединков

Наша сборная начнет учебно-тренировочный сбор в Риге 7 ноября. Уже 10 ноября украинки отправятся в Люксембург на первый матч игрового окна, после чего переедут в Манчестер. Номинально домашний поединок против сборной Франции "сине-желтые" проведут в латвийской Риге.

Расписание матчей сборной Украины в ноябре:

11 ноября, 20:00. Люксембург – Украина (Люксембург)

14 ноября, 18:00. Великобритания – Украина (Манчестер)

17 ноября, 15:00. Украина – Франция (Рига)

По итогам второго раунда квалификации в финальную часть Евробаскета-2027 попадут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи второго круга пройдут в феврале 2027 года.