rbc.ua
Футбол Баскетбол Теннис Бокс Зимние виды Другое
Главная Баскетбол Ягупова возглавила список: сборная Украины объявила состав на решающие матчи отбора Евробаскета-2027
Баскетбол 30 октября 2026, 18:09

Ягупова возглавила список: сборная Украины объявила состав на решающие матчи отбора Евробаскета-2027

Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Женская сборная Украины по баскетболу (фото: ФБУ)
Поделиться:

Женская сборная Украины по баскетболу определилась с составом на ноябрьские матчи второго раунда квалификации чемпионата Европы-2027. В заявку вошли 14 баскетболисток.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Кто в заявке "сине-желтых"

В состав национальной команды вошли баскетболистки, выступающие в украинском и европейских чемпионатах. Лидером обновленного ростера традиционно станет Алина Ягупова.

Полный состав сборной Украины:

  • Серафима Тиха ("Виртус Кальяри", Италия)

  • Анжелика Ляшко ("Будивельник", Украина)

  • Виктория Балабан ("Шяуляй", Литва)

  • Юлия Гутевич ("Будивельник", Украина)

  • Карина Панчук ("Шаморин", Словакия)

  • Алина Ягупова ("Чукурова Мерсин", Турция)

  • Вера Грималюк ("Шаморин", Словакия)

  • Елена Бойко ("Нептунас", Литва)

  • Екатерина Дике (ПАОК, Греция)

  • Кристина Кулеша ("Грац", Австрия)

  • Мириам Уро-Ниле ("Ньон", Швейцария)

  • Татьяна Юркевичус ("Хапоэль Беэр-Шева", Израиль)

  • Анастасия Ковтун ("Шарлеруа", Бельгия)

  • Дарья Кононученко ("Шаморин", Словакия)

График подготовки и календарь поединков

Наша сборная начнет учебно-тренировочный сбор в Риге 7 ноября. Уже 10 ноября украинки отправятся в Люксембург на первый матч игрового окна, после чего переедут в Манчестер. Номинально домашний поединок против сборной Франции "сине-желтые" проведут в латвийской Риге.

Расписание матчей сборной Украины в ноябре:

  • 11 ноября, 20:00. Люксембург – Украина (Люксембург)
  • 14 ноября, 18:00. Великобритания – Украина (Манчестер)
  • 17 ноября, 15:00. Украина – Франция (Рига)

По итогам второго раунда квалификации в финальную часть Евробаскета-2027 попадут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи второго круга пройдут в феврале 2027 года.

Баскетбол Сборная Украины