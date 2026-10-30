Ягупова очолила список: збірна України оголосила склад на вирішальні матчі відбору Євробаскета-2027

Хто у заявці "синьо-жовтих"

До складу національної команди увійшли гравчині, які виступають в українському та європейських чемпіонатах. Лідером оновленого ростеру традиційно стане Аліна Ягупова.

Повний склад збірної України:

Серафима Тиха ("Віртус Кальярі", Італія)

Анжеліка Ляшко ("Будівельник", Україна)

Вікторія Балабан ("Шяуляй", Литва)

Юлія Гутевич ("Будівельник", Україна)

Карина Панчук ("Шаморін", Словаччина)

Аліна Ягупова ("Чукурова Мерсін", Туреччина)

Віра Грималюк ("Шаморін", Словаччина)

Олена Бойко ("Нептунас", Литва)

Катерина Діке (ПАОК, Греція)

Христина Кулєша ("Грац", Австрія)

Міріам Уро-Ніле ("Ньон", Швейцарія)

Тетяна Юркевічус ("Хапоель Беер-Шева", Ізраїль)

Анастасія Ковтун ("Шарлеруа", Бельгія)

Дар'я Кононученко ("Шаморін", Словаччина)

Графік підготовки та календар поєдинків

Наша збірна розпочне навчально-тренувальний збір у Ризі 7 листопада. Уже 10 листопада українки вирушать до Люксембургу на перший матч ігрового вікна, після чого переїдуть до Манчестера. Номінально домашній поєдинок проти збірної Франції "синьо-жовті" проведуть у латвійській Ризі.

Розклад матчів збірної України у листопаді:

11 листопада, 20:00. Люксембург – Україна (Люксембург)

14 листопада, 18:00. Велика Британія – Україна (Манчестер)

17 листопада, 15:00. Україна – Франція (Рига)

За підсумками другого раунду кваліфікації до фінальної частини Євробаскету-2027 потраплять по дві найкращі команди з кожної групи. Матчі другого кола відбудуться у лютому 2027 року.