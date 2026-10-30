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Баскетбол 30 жовтня 2026, 18:09

Ягупова очолила список: збірна України оголосила склад на вирішальні матчі відбору Євробаскета-2027

Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Жіноча збірна України з баскетболу (фото: ФБУ)
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Жіноча збірна України з баскетболу визначилася зі складом на листопадові матчі другого раунду кваліфікації чемпіонату Європи-2027. До заявки увійшли 14 баскетболісток.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Хто у заявці "синьо-жовтих"

До складу національної команди увійшли гравчині, які виступають в українському та європейських чемпіонатах. Лідером оновленого ростеру традиційно стане Аліна Ягупова.

Повний склад збірної України:

  • Серафима Тиха ("Віртус Кальярі", Італія)
  • Анжеліка Ляшко ("Будівельник", Україна)
  • Вікторія Балабан ("Шяуляй", Литва)
  • Юлія Гутевич ("Будівельник", Україна)
  • Карина Панчук ("Шаморін", Словаччина)
  • Аліна Ягупова ("Чукурова Мерсін", Туреччина)
  • Віра Грималюк ("Шаморін", Словаччина)
  • Олена Бойко ("Нептунас", Литва)
  • Катерина Діке (ПАОК, Греція)
  • Христина Кулєша ("Грац", Австрія)
  • Міріам Уро-Ніле ("Ньон", Швейцарія)
  • Тетяна Юркевічус ("Хапоель Беер-Шева", Ізраїль)
  • Анастасія Ковтун ("Шарлеруа", Бельгія)
  • Дар'я Кононученко ("Шаморін", Словаччина)

Графік підготовки та календар поєдинків

Наша збірна розпочне навчально-тренувальний збір у Ризі 7 листопада. Уже 10 листопада українки вирушать до Люксембургу на перший матч ігрового вікна, після чого переїдуть до Манчестера. Номінально домашній поєдинок проти збірної Франції "синьо-жовті" проведуть у латвійській Ризі.

Розклад матчів збірної України у листопаді:

  • 11 листопада, 20:00. Люксембург – Україна (Люксембург)
  • 14 листопада, 18:00. Велика Британія – Україна (Манчестер)
  • 17 листопада, 15:00. Україна – Франція (Рига)

За підсумками другого раунду кваліфікації до фінальної частини Євробаскету-2027 потраплять по дві найкращі команди з кожної групи. Матчі другого кола відбудуться у лютому 2027 року.

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