Ягупова очолила список: збірна України оголосила склад на вирішальні матчі відбору Євробаскета-2027
Жіноча збірна України з баскетболу визначилася зі складом на листопадові матчі другого раунду кваліфікації чемпіонату Європи-2027. До заявки увійшли 14 баскетболісток.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Хто у заявці "синьо-жовтих"
До складу національної команди увійшли гравчині, які виступають в українському та європейських чемпіонатах. Лідером оновленого ростеру традиційно стане Аліна Ягупова.
Повний склад збірної України:
- Серафима Тиха ("Віртус Кальярі", Італія)
- Анжеліка Ляшко ("Будівельник", Україна)
- Вікторія Балабан ("Шяуляй", Литва)
- Юлія Гутевич ("Будівельник", Україна)
- Карина Панчук ("Шаморін", Словаччина)
- Аліна Ягупова ("Чукурова Мерсін", Туреччина)
- Віра Грималюк ("Шаморін", Словаччина)
- Олена Бойко ("Нептунас", Литва)
- Катерина Діке (ПАОК, Греція)
- Христина Кулєша ("Грац", Австрія)
- Міріам Уро-Ніле ("Ньон", Швейцарія)
- Тетяна Юркевічус ("Хапоель Беер-Шева", Ізраїль)
- Анастасія Ковтун ("Шарлеруа", Бельгія)
- Дар'я Кононученко ("Шаморін", Словаччина)
Графік підготовки та календар поєдинків
Наша збірна розпочне навчально-тренувальний збір у Ризі 7 листопада. Уже 10 листопада українки вирушать до Люксембургу на перший матч ігрового вікна, після чого переїдуть до Манчестера. Номінально домашній поєдинок проти збірної Франції "синьо-жовті" проведуть у латвійській Ризі.
Розклад матчів збірної України у листопаді:
- 11 листопада, 20:00. Люксембург – Україна (Люксембург)
- 14 листопада, 18:00. Велика Британія – Україна (Манчестер)
- 17 листопада, 15:00. Україна – Франція (Рига)
За підсумками другого раунду кваліфікації до фінальної частини Євробаскету-2027 потраплять по дві найкращі команди з кожної групи. Матчі другого кола відбудуться у лютому 2027 року.