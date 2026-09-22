Крепость на 700 мест: дебютант баскетбольной Суперлиги выбрал домашнюю арену
Дебютант баскетбольной Суперлиги БК "Хмельницкий" определился с домашней ареной на сезон-2026/27. Команда будет принимать соперников на площадке спорткомплекса УМВД в Хмельницком.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на basket.com.ua.
Детали арены и огненный старт сезона
Домашние матчи хмельничане будут проводить в зале СК УМВД, трибуны которого вмещают 700 зрителей. Арена хорошо знакома местным фанатам благодаря футзальному клубу "Сокол".
Новичок начнет дебютный сезон 2 октября матчем против действующего чемпиона – "Днепра". А 4 октября соперником "Хмельницкого" станет "Запорожье".
Путь к элите
Право дебютировать в Суперлиге подопечные главного тренера Анны Шлыковой завоевали по спортивному принципу, став победителями Высшей лиги сезона-2025/26.
В финальной серии "Хмельницкий" одолел "ДиДиБао".
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