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Баскетбол 22 вересня 2026, 23:07

Фортеця на 700 місць: дебютант баскетбольної Суперліги обрав домашню арену

Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Хмельницький" дебютує в Суперлізі на домашній арені (Фото: bc_khmelnytskyi, Instagram)
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Дебютант баскетбольної Суперліги БК "Хмельницький" визначився з домашньою ареною на сезон-2026/27. Команда прийматиме суперників на майданчику спорткомплексу УМВС у Хмельницькому.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на basket.com.ua.

Деталі арени та вогняний старт сезону

Домашні матчі хмельничани проводитимуть у залі СК УМВС, трибуни якого вміщують 700 глядачів. Арена добре знайома місцевим фанатам завдяки футзальному клубу "Сокіл".

Новачок розпочне дебютний сезон 2 жовтня матчем проти чинного чемпіона - "Дніпра". А 4 жовтня суперником "Хмельницького" стане "Запоріжжя".

Шлях до еліти

Право дебютувати в Суперлізі підопічні головної тренерки Ганни Шликової вибороли за спортивним принципом, ставши переможцями Вищої ліги сезону-2025/26.

У фінальній серії "Хмельницький" здолав "ДіДіБао".

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