"Днепр" одолел "Прикарпатье-Говерлу" и одержал вторую победу подряд

Ход матча

Хозяева активно начали встречу с рывка 6:0 и выиграли первую четверть – 15:13.

Ситуация изменилась во второй десятиминутке. "Днепр" добавил в нападении и в конце четверти совершил рывок 7:0. На большой перерыв действующий чемпион Украины ушел с преимуществом в шесть очков – 38:32.

Во второй половине встречи днепряне контролировали ход игры. Перед заключительной четвертью преимущество гостей составляло восемь очков, а в решающей десятиминутке "Днепр" увеличил отрыв и довел матч до победы.

Лучшие игроки

Самыми результативными в составе "Днепра" стали Артем Смитюх и Максим Закурдаев – оба набрали по 16 очков. Смитюх также сделал шесть подборов, а Закурдаев добавил три передачи.

MVP встречи признали Даниила Сипала. Он набрал 12 очков, сделал семь подборов и три перехвата. Еще 12 очков и четыре подбора записал в свой актив Станислав Тимофеенко.

В "Прикарпатье-Говерле" лучшую статистику продемонстрировал Сергей Старцев - 16 очков, семь передач, шесть подборов и три перехвата. По 15 очков набрали Говард и Морозов.

Одним из ключевых факторов стала игра резервистов: запасные "Днепра" набрали 53 очка против 11 у соперника. Гости также выиграли борьбу за подбор – 41:28.

"Прикарпатье-Говерла" – "Днепр" – 70:84 (15:13, 17:25, 20:22, 18:24)