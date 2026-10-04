"Дніпро" здолав "Прикарпаття-Говерлу" та здобув другу перемогу поспіль

Хід матчу

Господарі активно розпочали зустріч із ривка 6:0 та виграли першу чверть – 15:13.

Ситуація змінилася у другій десятихвилинці. "Дніпро" додав у нападі та наприкінці чверті здійснив ривок 7:0. На велику перерву чинний чемпіон України пішов уже з перевагою у шість очок – 38:32.

У другій половині зустрічі дніпряни контролювали перебіг гри. Перед заключною чвертю перевага гостей становила вісім очок, а у вирішальній десятихвилинці "Дніпро" збільшив відрив та довів матч до перемоги.

Найкращі гравці

Найрезультативнішими у складі "Дніпра" стали Артем Смітюх та Максим Закурдаєв – обидва набрали по 16 очок. Смітюх також зробив шість підбирань, а Закурдаєв додав три передачі.

MVP зустрічі визнали Даніїла Сипала. Він набрав 12 очок, зробив сім підбирань та три перехоплення. Ще 12 очок і чотири підбирання записав до свого активу Станіслав Тимофеєнко.

У "Прикарпаття-Говерли" найкращу статистику продемонстрував Сергій Старцев – 16 очок, сім передач, шість підбирань та три перехоплення. По 15 очок набрали Говард і Морозов.

Одним із ключових факторів стала гра резервістів: запасні "Дніпра" набрали 53 очки проти 11 у суперника. Гості також виграли боротьбу за підбирання – 41:28.

"Прикарпаття-Говерла" – "Дніпро" – 70:84 (15:13, 17:25, 20:22, 18:24)