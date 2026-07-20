"Даллас" принял жесткое решение по Ирвингу

Что происходит с Ирвингом?

Как сообщает инсайдер Эван Сайдери, клуб получил несколько предложений по обмену Кайри Ирвинга, однако менеджмент категорически отклонил каждое из них.

"Даллас Маверикс" этим летом получил запросы от нескольких команд по Кайри Ирвингу, но в клубе не проявили никакого интереса к предложениям по обмену. Новый главный тренер "Далласа" Дасти Мэй в восторге от возможности построить их атаку вокруг Купера Флегга и Кайри, чтобы сразу же сразиться за титул следующего сезона", - написал инсайдер в соцсети X .

Как Ирвинг играл в сезоне 2025/2026

Ирвинг пропустил значительную часть прошлого сезона из-за тяжелой травмы передней крестообразной связки колена. Впрочем, в клубе по-прежнему рассчитывают на него по возвращении.

Недавно защитник подписал с "Далласом" новый трехлетний контракт, а руководство команды продолжает считать его одним из ключевых исполнителей в борьбе за возвращение в число претендентов на чемпионство.

К "Далласу" Ирвинг присоединился в 2023 году. Свою карьеру в НБА Ирвинг начал в "Кливленде", в 2011 году. В составе "Кавальерс" он выступал до 2017 года. После этого Кайри провел два сезона в "Бостоне", а затем на четыре года стал игроком "Бруклин Нетс".