"Даллас" ухвалив жорстке рішення щодо Ірвінга

Що відбувається із Ірвінгом?

Як повідомляє інсайдер Еван Сайдері, клуб отримав кілька пропозицій стосовно обміну Кайрі Ірвінга, однак менеджмент категорично відхилив кожну з них.

"Даллас Маверікс" цього літа отримав запити від кількох команд щодо Кайрі Ірвінга, але у клубі не виявили жодного інтересу до пропозицій щодо обміну. Новий головний тренер "Далласа" Дасті Мей у захваті від можливості побудувати їхню атаку навколо Купера Флегга та Кайрі, щоб одразу ж поборотися за титул наступного сезону", – написав інсайдер у соцмережі X.

Як Ірвінг грав у сезоні 2025/2026

Ірвінг пропустив значну частину минулого сезону через важку травму передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Утім, в клубі, як і раніше, розраховують на нього після повернення.

Не так давно захисник підписав із "Далласом" новий трирічний контракт, а керівництво команди продовжує вважати його одним із ключових виконавців у боротьбі за повернення до числа претендентів на чемпіонство.

До "Далласа" Ірвінг долучився у 2023 році. Свою кар'єру в НБА Ірвінг розпочав у "Клівленді", в 2011 році. У складі "Кавальєрс" він виступав до 2017 року. Після цього Кайрі провів два сезони у "Бостоні", а потім на чотири роки став гравцем "Бруклін Нетс".