"Из-за чрезвычайных обстоятельств": NCAA сделала исключение для Коваль после скандала с россиянкой
Украинская центровая Екатерина Коваль получила специальное разрешение от Студенческой лиги США (NCAA) на немедленный трансфер в новый университет. Организация сделала исключение из правил из-за принципиальной позиции баскетболистки.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Athletic.
Протест из-за подписания россиянки
Украинка решила покинуть команду Университета штата Луизиана (LSU) после того, как там подписали российскую центровую Анну Минаеву. Отец Коваль служит в ВСУ, поэтому для спортсменки это был принципиальный вопрос.
Поскольку о трансфере россиянки стало известно уже после закрытия официального трансферного окна, Екатерине угрожал пропуск целого сезона. Однако NCAA квалифицировала ситуацию как "чрезвычайные обстоятельства, не зависящие от спортсмена" и позволила сменить команду без дисквалификации.
Игровые перспективы и следующие шаги
Теперь 20-летняя баскетболистка ищет новую команду для продолжения карьеры в американском студенческом баскетболе.
- Коваль сохранила право выступать в сезоне-2026/27 и имеет еще не менее двух лет игровой практики в NCAA.
- В прошлом сезоне за LSU украинка провела 35 матчей, набирая в среднем 8,3 очка и делая 6,3 подбора за игру.
- По оценкам обозревателей, выбор новой команды может быть ограничен, поскольку большинство университетов уже сформировали составы на сезон.
- На драфт WNBA Коваль сможет претендовать в 2028 году.
Ранее стало известно, что старт сезона в украинской баскетбольной Суперлиге перенесли из-за ситуации з безопасностью.