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Главная Баскетбол "Из-за чрезвычайных обстоятельств": NCAA сделала исключение для Коваль после скандала с россиянкой
Баскетбол 11 сентября 2026, 14:27

"Из-за чрезвычайных обстоятельств": NCAA сделала исключение для Коваль после скандала с россиянкой

Украинская баскетболистка добилась разрешения на переход вне трансферного окна
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Екатерина Коваль (фото: nola.com)
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Украинская центровая Екатерина Коваль получила специальное разрешение от Студенческой лиги США (NCAA) на немедленный трансфер в новый университет. Организация сделала исключение из правил из-за принципиальной позиции баскетболистки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Athletic.

Протест из-за подписания россиянки

Украинка решила покинуть команду Университета штата Луизиана (LSU) после того, как там подписали российскую центровую Анну Минаеву. Отец Коваль служит в ВСУ, поэтому для спортсменки это был принципиальный вопрос.

Поскольку о трансфере россиянки стало известно уже после закрытия официального трансферного окна, Екатерине угрожал пропуск целого сезона. Однако NCAA квалифицировала ситуацию как "чрезвычайные обстоятельства, не зависящие от спортсмена" и позволила сменить команду без дисквалификации.

Игровые перспективы и следующие шаги

Теперь 20-летняя баскетболистка ищет новую команду для продолжения карьеры в американском студенческом баскетболе.

  • Коваль сохранила право выступать в сезоне-2026/27 и имеет еще не менее двух лет игровой практики в NCAA.
  • В прошлом сезоне за LSU украинка провела 35 матчей, набирая в среднем 8,3 очка и делая 6,3 подбора за игру.
  • По оценкам обозревателей, выбор новой команды может быть ограничен, поскольку большинство университетов уже сформировали составы на сезон.
  • На драфт WNBA Коваль сможет претендовать в 2028 году.

Ранее стало известно, что старт сезона в украинской баскетбольной Суперлиге перенесли из-за ситуации з безопасностью.

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