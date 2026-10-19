10 ассистистов в победном матче: украинский баскетболист устроил шоу в Адриатической лиге (видео)

Статистика украинского защитника

В матче 4-го тура регулярного чемпионата Адриатической лиги "Будучност" на домашней площадке победила словацкий "Слован" со счетом 82:70.

Украинский защитник Александр Ковляр провел на паркете 32 минуты. За это время он набрал 4 очка, сделал 3 подбора и отдал 10 результативных передач.

Результативность украинца в бросках была скромной: он реализовал 1 из 4 трехочковых и 1 из 2 штрафных, не попав ни в одном из трех двухочковых бросков. Однако с его пасов партнеры набрали более 20 пунктов.

Уверенная победа "Будучности"

Хозяева площадки мощно начали встречу, совершив рывок 13:2. Затем черногорская команда продолжила увеличивать отрыв и ушла на большой перерыв с преимуществом в 24 очка – 49:25.

После перерыва "Будучность" немного сбавила обороты и проиграла обе заключительные четверти. Однако запаса, созданного в первой половине матча, хватило для итоговой победы с разницей в 12 очков.

Благодаря этому успеху команда Ковляра занимает четвертое место в группе А, имея две победы и одно поражение.

Адриатическая лига. Регулярный чемпионат, 4-й тур

"Будучност" (Подгорица, Черногория) – "Слован" (Братислава, Словакия) – 82:70 (17:7, 32:18, 13:20, 20:25)