10 асисистів в переможному матчі: український баскетболіст влаштував шоу в Адріатичній лізі (відео)

Статистика українського захисника

У матчі 4-го туру регулярного чемпіонату Адріатичної ліги "Будучност" на домашньому майданчику перемогла словацький "Слован" із рахунком 82:70.

Український захисник Олександр Ковляр провів на паркеті 32 хвилини. За цей час він набрав 4 очки, зробив 3 підбирання та віддав 10 результативних передач.

Результативність українця в кидках була скромною: він реалізував 1 із 4 триочкових і 1 із 2 штрафних, не влучивши в жодному з трьох двоочкових кидків. Проте з його пасів партнери набрали понад 20 пунктів.

Впевнена перемога "Будучності"

Господарі майданчика потужно розпочали зустріч, здійснивши ривок 13:2. Надалі чорногорська команда продовжила збільшувати відрив і пішла на велику перерву з перевагою у 24 очки – 49:25.

Після перерви "Будучност" дещо збавила оберти та програла обидві заключні чверті. Проте запасу, створеного в першій половині, вистачило для підсумкової перемоги з різницею у 12 очок.

Завдяки цьому успіху команда Ковляра посідає четверте місце в групі А, маючи дві перемоги та одну поразку.

Адріатична ліга. Регулярний чемпіонат, 4-й тур

"Будучност" (Подгориця, Чорногорія) – "Слован" (Братислава, Словаччина) – 82:70 (17:7, 32:18, 13:20, 20:25)