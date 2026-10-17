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Зимові види 17 жовтня 2026 · 20:12

"Сокіл" не зупинити: чемпіон України здобув другу перемогу поспіль у Континентальному кубку

Кияни здолали чемпіона Литви та розіграють путівку до наступного етапу з латвійським "Мого"
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
"Сокіл" не зупинити: чемпіон України здобув другу перемогу поспіль у Континентальному кубку
"Сокіл" на Континентальному кубку (фото: instagram.com/hcsokil)
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Київський "Сокіл" здобув другу перемогу поспіль у першому раунді хокейного Континентального кубка сезону-2026/27. Чинний чемпіон України переграв литовську "Енергію" та зберіг максимальну кількість очок перед вирішальним матчем групового етапу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Ратушний двічі реалізував чисельну перевагу

У другому турі групи А "Сокіл" зустрівся з господарями турніру – литовською "Енергією".

Українська команда відкрила рахунок на 11-й хвилині. Євген Ратушний скористався чисельною перевагою та відправив шайбу у ворота суперника після передач Микити Сидоренка та Володимира Чердака.

У першому періоді більше голів не було, тому на перерву кияни пішли з мінімальною перевагою.

На початку другої двадцятихвилинки господарі відновили рівновагу. На 22-й хвилині Ружніков реалізував більшість після передач Голда та Бінкуліса.

Проте "Сокіл" зумів повернути собі лідерство ще до другої перерви. На 35-й хвилині Ратушний удруге в матчі відзначився в більшості, оформивши дубль. Асистентами стали Вадим Мазур та Володимир Чердак.

"Сокіл" закріпив перемогу та готується до вирішального матчу

На початку третього періоду кияни збільшили відрив. На 43-й хвилині Вадим Мазур відзначився після передач Олійника та Чердака.

На 52-й хвилині Микита Сидоренко закинув четверту шайбу "Сокола" після передач Криклі та Пирога, встановивши остаточний рахунок.

За матч український клуб завдав 25 кидків у площину воріт суперника проти 18 у литовців.

Після двох турів "Сокіл" набрав шість очок, однак посідає друге місце у групі А, поступаючись латвійському "Мого" за різницею шайб.

Саме проти латвійської команди кияни проведуть заключний матч першого раунду в неділю, 18 жовтня. Початок зустрічі – о 13:00 за київським часом.

Переможець цього протистояння здобуде єдину путівку від групи А до наступного раунду Континентального кубка.

Континентальний кубок. Перший раунд. Група А. Другий тур

"Сокіл" (Україна) – "Енергія" (Литва) – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайби: Ратушний, 10:42 (більш.), 34:03 (більш.), Мазур, 42:50, Сидоренко, 51:42 – Ружніков, 21:53 (більш.).

Раніше "Сокіл" знищив чемпіона Іспанії.

Теги: Хокей
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