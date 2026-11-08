Ще одна хокейна збірна оголосила жорсткий бойкот Росії офіційне рішення

Категоричне рішення Швейцарії

У Швейцарському хокейному союзі підкреслили, що після вивчення перших кроків Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) щодо виконання вердикту Спортивного арбітражного суду (CAS) було проведено повторний всебічний аналіз ситуації. До обговорення залучили керівні органи союзу та ключові сторони швейцарського хокею.

За підсумками консультацій Рада директорів ухвалила категоричну постанову про відмову від будь-яких ігор проти росіян. Водночас у федерації наголосили, що цей крок не є відмовою від виступів на самих змаганнях. Швейцарська збірна U-20 планує повноцінно змагатися на турнірі в Едмонтоні, а обмеження стосується виключно очних зустрічей з командою країни-агресорки.

"З огляду на триваючий конфлікт в Україні та поточні обставини швейцарська національна збірна U-20 не гратиме проти російської національної збірної U-20 на майбутньому чемпіонаті світу. Це рішення категорично не слід ототожнювати з відмовою від участі у чемпіонаті світу серед юніорів IIHF 2027 року", – зазначається в офіційній заяві організації.

Хвиля міжнародних бойкотів

Молодіжний чемпіонат світу з хокею 2027 року проходитиме з 26 грудня 2026 року по 5 січня 2027-го в канадському Едмонтоні. Попри те, що CAS зобов'язав IIHF відновити право росіян змагатися на міжнародній арені, країна-господарка зайняла жорстку позицію. Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні прямо заявив, що його держава не надасть дозволу російським спортсменам для в'їзду та участі в турнірі.

Спроба функціонерів повернути представників РФ до світового хокею спровокувала ланцюгову реакцію. Швейцарія стала однією з низки країн, чиї хокейні федерації публічно заявили про намір бойкотувати будь-які поєдинки проти збірної Росії на міжнародних турнірах.