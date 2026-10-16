Дебют у Мюнхені: лідер збірної України з біатлону вперше виступить на елітному фестивалі

Один із провідних українських біатлоністів Віталій Мандзин готується до дебюту на престижному шоу-фестивалі Loop One у Мюнхені. Для 23-річного спортсмена цей турнір стане важливим етапом перед стартом нового зимового сезону.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Підготовка до сезону та новий досвід

Запрошення на шоу-фестиваль Loop One стане для Віталія Мандзина першим подібним досвідом у кар'єрі. Мюнхенський турнір за традицією закриває програму літньої підготовки провідних біатлоністів до стартів Кубка світу.

Сам біатлоніст зізнався, що очікує від поїздки до Німеччини не лише спортивного результату, а й яскравих вражень від атмосфери.

"Головна ціль – отримати задоволення, відчути змагальний ритм перед сезоном і показати якомога кращий результат. Також хочу подивитися на атмосферу зсередини, бо минулого року бачив лише по телевізору, і картинка була суперова", - розповів Мандзин.

Формат та розклад змагань у Мюнхені

Фестиваль Loop One прийматиме знаменитий Олімпійський парк у Мюнхені. Упродовж двох днів глядачі побачать динамічні гонки за участю зірок світового біатлону.

Змагання пройдуть 17-18 жовтня. Спортсмени змагатимуться у дисципліні суперспринт (кваліфікації та фінальні забіги серед чоловіків і жінок). Окрім Мандзина, Україну на змаганнях представлять Антон Дудченко, Христина Дмитренко та Олександра Меркушина.

Для українських біатлоністів це старт стане останньою можливістю перевірити власні сили в очних дуелях із суперниками перед офіційним відкриттям міжнародного зимового календаря.