Змарнувала три сетболи: Костюк програла Гофф та остаточно завершила сезон

Українська тенісистка Марта Костюк програла американці Коко Гофф у заключному матчі групового етапу Підсумкового турніру WTA-2026. Наша спортсменка поступилася у двох партіях, не реалізувавши три сетболи в другому сеті.
Про перебіг та результат зустрічі повідомляє Sport RBC.UA.
WTA Finals 2026. Груповий етап, 3-й тур
Марта Костюк (Україна) - Коко Гофф (США) - 4:6, 5:7.
У першій партії Коко Гофф швидко захопила ініціативу та повела з рахунком 5:2. Після цього Марта Костюк скористалася медичним таймаутом через проблеми із зап'ястком правої руки. Українка повернулася на корт і змогла скоротити відставання, однак американка втримала перевагу та забрала сет.
У другій партії вже Костюк вдалося перехопити контроль над грою. Українка повела 3:0, після чого медична допомога знадобилася Гофф: американка мала проблеми з попереком і ділянкою кульшового суглоба.
Після повернення на корт Гофф виграла один гейм, але Марта продовжила домінувати й довела рахунок до 5:1. Ба більше, українка отримала три сетболи на подачі суперниці, проте не змогла реалізувати жодного.
Це стало переломним моментом зустрічі. Костюк програла шість геймів поспіль, а Гофф оформила три брейки та завершила матч перемогою. Поєдинок тривав 1 годину 33 хвилини.
За окремими статистичними показниками Костюк не поступалася американці. Українка припустилася п'яти подвійних помилок проти дев'яти у суперниці, а також мала кращий відсоток влучання першої подачі - 62% проти 59%.
За кількістю невимушених помилок тенісистки також були практично рівними: 28 у Марти та 27 у Гофф.
Для Марти це була третя поразка на нинішньому Підсумковому турнірі. Раніше українка поступилася чешці Лінді Носковій та американці Джессіці Пегулі - обидва матчі завершилися у двох сетах. Після цих результатів Костюк достроково втратила шанси на вихід до півфіналу.
Поразка від Гофф стала для українки сьомою поспіль - це найдовша серія невдач у її професійній кар'єрі. Один із цих матчів Марта завершила достроково через відмову в китайському Нінбо. Востаннє перемогу вона здобувала в 1/16 фіналу US Open.
Водночас сезон-2026 став найуспішнішим у кар'єрі Костюк у жіночому турі. Українка дісталася півфіналів двох турнірів Grand Slam - Ролан Гарросу та Вімблдону, а також стала чемпіонкою змагань категорії WTA 1000 у Мадриді.
На відміну від Костюк, інша представниця України Еліна Світоліна зберігає шанси на вихід до півфіналу Підсумкового турніру.
Для цього їй необхідно перемогти "нейтральну" Аріну Сабалєнку в заключному матчі групового етапу. Перед цим Світоліна здобула важливу вольову перемогу над чешкою Кароліною Муховою, відігравшись після програного першого сету.
Матч Світоліної проти Сабалєнки відбудеться у п'ятницю, 13 листопада, другим запуском.
Раніше ми детальніше розповідали, як саме Еліна Світоліна здобула першу перемогу на цьогорічному Підсумковому турнірі.