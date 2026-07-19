Вперше за 16 місяців: Ціціпас виграв турнір ATP

Хід матчу Ціціпас – Коліньйон

Фінал вийшов насиченим і тривалим: у першій партії Ціціпасу вдалося виграти одну подачу суперника і довести справу до перемоги із рахунком 6:4. Другий сет затягнувся на тай-брейк, переможцем з якого вийшов саме Коліньйон – 7:6.

Однак в останній партії грецький спортсмен не залишив супернику шансів, вигравши цей ігровий період із рахунком 6:3. Матч тривав 2 години та 18 хвилин.

"Я повертаюся додому. Мені знадобиться один-два дні відпочинку. Це був довгий тиждень, багато божевільних матчів, і мені потрібно трохи відновитися та відпочити, щоб бути готовим до американського свінгу. Я з нетерпінням чекаю можливості показати найкращі результати в американській серії турнірів, і для цього мені потрібно бути свіжим і готовим до довгих кількох тижнів у дорозі", – розповів Ціціпас після перемоги.

Для Ціціпаса це перший титул за останні 16 місяців: у лютому 2025 він перемагав на турнірі у Дубаї. Загалом у його доробку 13 титулів ATP.

Кар'єра Ціціпаса

Піковим сезоном для Ціціпаса досі залишається 2021 рік, коли він піднявся на третє місце рейтингу ATP. Тоді він виграв турнір ATP 1000 у Монте-Карло, а також дійшов до фіналу Ролан Гаррос, який програв у п'ятисетовому трилері Новаку Джоковичу.

Перемога на турнірі в Гштаді дозволить Ціціпасу здійснити потужний ривок у світовому рейтингу: у понеділок він підніметься на 34 позиції і посяде 51 сходинку, повернувшись до топ-60 світових тенісистів.