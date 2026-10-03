Вольова перемога на старті: Світоліна вийшла в 1/16 фіналу WTA 1000 в Пекіні

Перебіг матчу

Зустріч тривала рівно 2 години. Початок гри виявився повністю за чешкою: Світоліна стартувала з ривка 0:5 на користь суперниці і зуміла лише уникнути "сухої" поразки в першій партії - 1:6.

У другому сеті українська тенісистка перехопила ініціативу та вийшла вперед із комфортним розривом 5:1. Попри втрату двох поспіль подач наприкінці партії, у вирішальний момент Еліна зробила брейк та закрила сет з рахунком 6:4.

У вирішальному третьому сеті за рахунку 2:2 українка повністю домінувала на корті, вигравши чотири гейми поспіль та довівши матч до переможного фінішу - 6:2.

За гру Світоліна виконала 2 ейси, припустилася 2 подвійних помилок і реалізувала 5 брейкпоїнтів. Синякова подала 6 ейсів, припустилася 3 помилок на подачі та зробила 4 брейки.

WTA 1000. Пекін. 1/32 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) - Катерина Синякова (Чехія) - 1:6, 6:4, 6:2

Статистика та наступна суперниця

Світоліна та Синякова зустрічалися вже вшосте в кар'єрі - усі шість поєдинків завершилися перемогами українки. Також для Еліни це 25-та перемога у 28 матчах цього сезону проти суперниць, які не входять до п'ятдесятки найкращих у світі.

Світоліна вже ввосьме грає на турнірі в столиці Китаю. Її найкращим досягненням тут залишається вихід до чвертьфіналу в 2016-му році. У третьому колі українська тенісистка зіграє проти представниці Греції Марії Саккарі.

Нагадаємо, Світоліна стала вже третьою представницею України в 1/16 фіналу змагань у Пекіні. Раніше до третього раунду перепустку вибороли Дарія Снігур, яка здолала італійку Жасмін Паоліні, та Даяна Ястремська, яка обіграла полячку Маю Хвалінську.

