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Теніс 09 жовтня 2026 · 12:21

Світоліна драматично поступилася олімпійській чемпіонці на турнірі в Пекіні

Долю поєдинку вирішив важкий тайбрейк
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Світоліна драматично поступилася олімпійській чемпіонці на турнірі в Пекіні
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)
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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна завершила свій виступ на турнірі серії WTA 1000 у китайському Пекіні. У напруженому чвертьфінальному поєдинку вона поступилася господарці корту Чжен Ціньвень.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу.

WTA 1000 Пекін. Чвертьфінал

Чжен Ціньвень (Китай) – Еліна Світоліна (Україна) – 6:3, 7:6 (8:6)

Драматична розв'язка на тайбрейку

У першій партії китаянка швидко захопила ініціативу, зробила брейк та повела 3:1. Українка намагалася скоротити відставання, однак суперниця втримала перевагу й завершила сет на свою користь – 6:3.

Другий сет виявився значно напруженішим. Ціньвень повела в рахунку, але Світоліна зуміла перехопити ініціативу та вийти вперед — 4:3. Згодом китаянка отримала можливість подати на матч, проте українка відігралася й перевела партію на тайбрейк. Там боротьба тривала до останніх розіграшів, але Ціньвень перемогла — 8:6.

Поєдинок тривав 1 годину 45 хвилин. Це було перше очне протистояння тенісисток.

Що далі для Світоліної

У Пекіні Світоліна не змогла повторити свій найкращий результат – вихід до півфіналу 2016 року. Цього разу її шлях завершився на стадії восьми найкращих.

Наступним турніром для українки стане змагання WTA 1000 в китайському Ухані, де вона продовжить виступи в азійській серії.

Попри поразку, виступ у Пекіні принесе українці важливий результат у світовому рейтингу. Після оновлення класифікації WTA Світоліна підніметься на шосте місце – уперше за п'ять років.

Раніше ми повідомляли, що Олександра Олійникова несподівано знялася з турніру в Китаї, перебуваючи у статусі першої сіяної.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
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