П'ята поспіль: Стародубцева поступилася у першому колі турніру WTA 1000 у Торонто

Хід поєдинку та неприємна серія

Стародубцева впевнено розпочала поєдинок проти Джойнт, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію. Українці вдалося впевнено закрити перший сет із рахунком 6:4.

Втім, у наступних двох партіях австралійка повністю перехопила ініціативу, віддавши Стародубцевій лише чотири гейми за два сети.

WTA 1000. Торонто (Канада), 1/64 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна) - Майя Джойнт (Австралія, Q) - 6:4, 1:6, 3:6.

Це була друга очна зустріч тенісисток - у червні 2026-го року Стародубцева здолала Джойнт на турнірі в Ноттінгемі. Ця перемога двохмісячної давнини залишається останньою для Юлії: поразка у Торонто стала для неї вже п'ятою поспіль.

Представництво України у Канаді

Джойнт у наступному колі зіграє проти 14-ї сіяної румунки Сорани Кирсті.

Стародубцева стала вже третьою українкою, яка зачехлила ракетку на старті турніру в Торонто, приєднавшись до Олександри Олійникової та Ангеліни Калініної.

Боротьбу на престижних змаганнях у Канаді продовжать дві представниці України - Еліна Світоліна та Марта Костюк, які розпочнуть свій шлях одразу з другого раунду.