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Теніс 20 жовтня 2026 · 14:48

Останній шанс на WTA Finals: що потрібно Костюк для фантастичного прориву

Відмова Свьонтек залишила лише двох претенденток на останню путівку
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Останній шанс на WTA Finals: що потрібно Костюк для фантастичного прориву
Марта Костюк (фото: Getty Images)

Друга ракетка України та 10-та в світовій класифікації Марта Костюк зберігає шанси кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA 2026 року. Однак для цього їй доведеться провести максимально сильний завершальний відрізок року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Математика рейтингу та розклад у Нінбо

Після зняття зі змагань у Нінбо екс-першої ракетки світу Іги Свьонтек, українська спортсменка залишилася єдиною конкуренткою чешки Кароліни Мухової у боротьбі за останню путівку в Підсумковий турнір.

Наразі між Муховою, яка посідає сьому позицію в рейтингу WTA Race, та Мартою Костюк зберігається вагома дистанція у 815 залікових балів. Перевагою для українки є той факт, що чеська тенісистка пропустить прийдешні турніри серії WTA 500 у Нінбо та Токіо.

Щоб обійти суперницю та здобути заповітне право виступити в Індіан-Веллсі, Костюк має виконати максимальне завдання – виграти один із двох турнірів і дістатися фіналу на іншому (або здобути два титули поспіль).

На змаганнях у Нінбо Марта отримала високий третій номер посіву і розпочне виступи одразу з другого раунду. Головною фавориткою тут є перша ракетка світу Єлена Рибакіна, з якою українка може перетнутися лише у фінальному матчі. Першою суперницею Костюк стане переможниця пари Ханью Гуо – Єкатєріна Алєксандрова.

Весняні тріумфи та осінній спад Костюк

Осінній відрізок сезону для Костюк ускладнився ушкодженням зап'ястка, якого вона зазнала після US Open. Після паузи на відновлення Марта поки не виграла жодного матчу, вибувши на старті турнірів у Гвадалахарі та Ухані.

Аби оформити путівку на Підсумковий турнір, де вже забронювала собі місце Еліна Світоліна, Марті необхідно повернути форму весняно-літнього періоду. У квітні-липні українка здобула два титули поспіль та виходила до півфіналів на Ролан Гаррос і Вімблдоні.

Хто вже відібрався у Підсумковий турнір

Сім із восьми путівок на підсумковий чемпіонат року WTA Finals-2026 уже знайшли своїх власниць.

  • Єлена Рибакіна (Казахстан)
  • Аріна Соболенко
  • Мірра Андрєєва
  • Джессіка Пегула (США)
  • Коко Гофф (США)
  • Еліна Світоліна (Україна)
  • Лінда Носкова (Чехія)

Раніше Ангеліна Калініна зазнала епічного фіаско в Китаї.

Теги: Теніс Марта Костюк Еліна Світоліна
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