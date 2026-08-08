Костюк проти Свьонтек: де дивитися суперматч українки на WTA 1000 в Торонто

Історія протистоянь та шлях до 1/8 фіналу

Для тенісисток це буде вже п'ята очна дуель на професійному рівні. Досі статистика на боці польської спортсменки, проте українка знає рецепт перемоги над титулованою суперницею - у травні цього року Марта обіграла Ігу на ґрунтових кортах Ролан Гаррос.

Шлях спортсменок до четвертого кола в Торонто виглядає так. Марта Костюк на старті турніру розгромила господарку кортів Кетрін Себов у двох сетах, а у попередньому раунді впевнено здолала опір потужної американки Медісон Кіс.

Іга Свьонтек пробилася до 1/8 фіналу завдяки послідовним перемогам над чешкою Сарою Бейлек та представницею Швейцарії Вікторією Голубіч.

Переможниця цього протистояння отримає путівку до чвертьфіналу канадського Мастерса.

Де і коли дивитися онлайн-трансляцію

Матч між Костюк та Свьонтек запланований на суботу, 8 серпня. Спортсменки відкриватимуть ігрову програму на Центральному корті турніру, тому гра розпочнеться першим запуском без затримок - о 19:30 за київським часом.

В Україні офіційним транслятором поєдинку буде OTT-платформа Setanta Sports. Також прямий ефір зустрічі можна переглянути на телеканалі Setanta Sports+, який доступний у популярних пакетах медіасервісів MEGOGO та Київстар ТБ.