Безпомилкова у збірній: Калініна вивела збірну України вперед у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Упевнений старт Калініної в Шеньчжені

Перша зустріч півфінального матчу в Китаї тривала 1 годину 25 хвилин. Ангеліна Калініна (WTA 48) впевнено здолала Тайру Грант (WTA 150) з рахунком 6:3, 6:4. Це була перша очна зустріч тенісисток на корті.

Завдяки цьому успіху Калініна продовжила свою безпрограшну серію за збірну. Українка здобула 4-ту перемогу у 4-х одиночних матчах за національну команду. А загалом це вже п'ята перемога Ангеліни у командному турнірі.

Кубок Біллі Джин Кінг, 1/2 фіналу

Ангеліна Калініна (Україна) - Тайра Грант (Італія) - 6:3, 6:4

Що потрібно Україні для виходу в фінал

Після першої гри рахунок у протистоянні Україна - Італія став 1:0. Аби вибороти місце у фіналі, українським тенісисткам достатньо виграти один із двох поєдинків, що залишилися.

Наступним матчем стане друга одиночна гра, де на корт вийдуть лідерки збірних - українка Еліна Світоліна (WTA 7) та італійка Жасмін Паоліні (WTA 20).

В разі перемоги італійської спортсменки, відбудеться парний матч. Від України заявлені Ангеліна Калініна та Людмила Кіченок, від Італії - Сара Еррані та Жасмін Паоліні.

Переможець українсько-італійського двобою у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг зіграє проти збірної Чехії.

Нагадаємо, на чвертьфінальній стадії збірна України успішно пройшла команду Бельгії.