Збірна України U-20 вийшла до фіналу Євробаскета

У півфінальному матчі Євробаскета U-20, який відбувається у Словаччині, українська команда перемогла збірну Португалії та гарантувала собі підвищення в класі.

Як завершився матч Україна – Португалія

Україна впевнено розпочала матч, завдавши португальцям клопоту ще у першій чверті. І якщо за підсумками першої десятихвилинки перевага української команди становила лише чотири очки, то другий ігровий період залишився повністю за жовто-синіми. На велику перерву команда Дмитра Забірченка вирушила із солідним гандикапом у 17 очок – 42:25.

У третій чверті Португалія дещо скоротила відставання, але Україна контролювала хід гри і перед заключною десятихвилинкою встановила перевагу в рахунку вже у 20 очок. Зрештою, у заключній чверті єдиною задачею української команди було не втратити свою перевагу, що і було успішно виконано. Підсумковий рахунок: 81:61.

Чоловічий чемпіонат Європи U-20. Дивізіон В

Братислава, Словаччина. Арена GOPASS Arena

Україна — Португалія 81:61 (23:19, 19:6, 23:18, 16:18)

Україна: Грищук 23 + 11 підбирань + 3 блок-шота + 2 перехоплення + 2 передачі, Сушкін 19 - 4 втрати, Йяму 8 + 15 підбирань + 5 передач - 5 втрат, Гогуленко 6 - 4 втрати, Король 6 — старт, Романиця 12, Упир 3, Никифоренко 2, Липка 2, Змієвський 0, Марченко 0, Ситар 0.

Що чекає на збірну України U-20

Українська команда вже гарантувала собі повернення до Дивізіону А. У фінальному протистоянні наші баскетболісти зіграють зі збірною Ісландії, яка у півфіналі перемогла Швецію 84:76.

Матч Україна – Ісландія розпочнеться о 21:30 за київським часом.