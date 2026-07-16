Чотири тріумфи поспіль: молодіжна збірна України у чвертьфіналі Євробаскета-2026

Молодіжна збірна України з баскетболу U-20 впевнено пройшла груповий етап та дізналася свого суперника в чвертьфіналі чемпіонату Європи-2026 у Дивізіоні В.

Кого "синьо-жовті" вже перемогли та з ким зіграють далі – повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу .

Група – на одному диханні

Наша команда провела першу стадію турніру, що проходить на майданчиках Словаччини, на одному диханні, ставши переможцем групи В.

Українці послідовно здолали всіх опонентів:

Грузію (77:64),

Естонію (87:81),

Швейцарію (74:72),

Люксембург (80:65).

До плей-офф разом з нашою збірною вийшла команда Люксембургу.

З ким українці зустрінуться у чвертьфіналі

Проте тепер права на осічку не залишилось. Вже у п'ятницю, 17 липня, підопічні Дмитра Забірченка розпочнуть вирішальні битви у плей-офф.

Суперником українців на старті стане амбітна збірна Ірландії, яка пробилася до чвертьфіналу з другого місця у групі А. Наші суперники здобули це право у важкій боротьбі. Вони записали собі в актив три перемоги у чотирьох матчах: здолали Північну Македонію (69:56), розгромно поступилися Швеції (58:90), але реабілітувалися в іграх проти Азербайджану (54:47) та Словаччини (86:49).

Початок матчу Україна – Ірландія – 17 липня, о 19:00 за київським часом.

Хто і за що грає на виліт

Повний список пар та розклад матчів 1/4 фіналу на турнірі виглядає так.

17 липня

14:00. Швеція – Люксембург

16:30. Болгарія – Ісландія

19:00. Україна – Ірландія

21:30. Португалія – Угорщина

Якщо українська молодіжка подолає ірландський бар'єр, у півфіналі на неї чекатиме переможець пари Португалія – Угорщина.

Чвертьфінальні матчі мають вирішальне значення. Три найкращі збірні цього чемпіонату не лише отримають омріяні медалі, а й здобудуть путівки до елітного Дивізіону А на наступний сезон.