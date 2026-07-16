Четыре триумфа подряд: молодежная сборная Украины в четвертьфинале Евробаскета-2026
Молодежная сборная Украины по баскетболу U-20 уверенно прошла групповой этап и узнала своего соперника в четвертьфинале чемпионата Европы-2026 в Дивизионе В.
Кого "сине-желтые" уже победили и с кем сыграют дальше – сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола.
Группа – на одном дыхании
Наша команда провела первую стадию проходящего на площадках Словакии турнира на одном дыхании, став победителем группы В.
Украинцы последовательно одолели всех оппонентов:
- Грузию (77:64),
- Эстонию (87:81),
- Швейцарию (74:72),
- Люксембург (80:65).
В плей-офф вместе с нашей сборной вышла команда Люксембурга.
С кем украинцы встретятся в четвертьфинале
Однако теперь права на осечку не осталось. Уже в пятницу, 17 июля, подопечные Дмитрия Забирченко начнут решающие сражения в плей-офф.
Соперником украинцев на старте станет амбициозная сборная Ирландии, пробившаяся в четвертьфинал со второго места в группе А. Наши соперники получили это право в тяжелой борьбе. Они записали себе в актив три победы в четырех матчах: одолели Северную Македонию (69:56), разгромно уступили Швеции (58:90), но реабилитировались в играх против Азербайджана (54:47) и Словакии (86:49).
Начало матча Украина – Ирландия – 17 июля, в 19:00 по киевскому времени.
Кто и за что играет на вылет
Полный список пар и расписание матчей 1/4 финала на турнире выглядит следующим образом.
17 июля
- 14:00. Швеция – Люксембург
- 16:30. Болгария – Исландия
- 19:00. Украина – Ирландия
- 21:30. Португалия – Венгрия
Если украинская молодежка преодолеет ирландский барьер, в полуфинале ее будет ждать победитель пары Португалия – Венгрия.
Четвертьфинальные матчи имеют решающее значение. Три лучшие сборные этого чемпионата получат не только медали, но и путевки в элитный Дивизион А на следующий сезон.
Ранее стало известно, что в отечественной баскетбольной Суперлиге появится абсолютный дебютант.