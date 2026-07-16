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Четыре триумфа подряд: молодежная сборная Украины в четвертьфинале Евробаскета-2026

16:20 16.07.2026 Чт
2 мин
"Сине-желтые" начинают бескомпромиссную борьбу за повышение в классе
aimg Андрей Костенко
Четыре триумфа подряд: молодежная сборная Украины в четвертьфинале Евробаскета-2026 Украинцы триумфально прошли групповой раунд (фото: ФБУ)
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Молодежная сборная Украины по баскетболу U-20 уверенно прошла групповой этап и узнала своего соперника в четвертьфинале чемпионата Европы-2026 в Дивизионе В.

Кого "сине-желтые" уже победили и с кем сыграют дальше – сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола.

Группа – на одном дыхании

Наша команда провела первую стадию проходящего на площадках Словакии турнира на одном дыхании, став победителем группы В.

Украинцы последовательно одолели всех оппонентов:

  • Грузию (77:64),
  • Эстонию (87:81),
  • Швейцарию (74:72),
  • Люксембург (80:65).

В плей-офф вместе с нашей сборной вышла команда Люксембурга.

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С кем украинцы встретятся в четвертьфинале

Однако теперь права на осечку не осталось. Уже в пятницу, 17 июля, подопечные Дмитрия Забирченко начнут решающие сражения в плей-офф.

Соперником украинцев на старте станет амбициозная сборная Ирландии, пробившаяся в четвертьфинал со второго места в группе А. Наши соперники получили это право в тяжелой борьбе. Они записали себе в актив три победы в четырех матчах: одолели Северную Македонию (69:56), разгромно уступили Швеции (58:90), но реабилитировались в играх против Азербайджана (54:47) и Словакии (86:49).

Начало матча Украина – Ирландия – 17 июля, в 19:00 по киевскому времени.

Кто и за что играет на вылет

Полный список пар и расписание матчей 1/4 финала на турнире выглядит следующим образом.

17 июля

  • 14:00. Швеция – Люксембург
  • 16:30. Болгария – Исландия
  • 19:00. Украина – Ирландия
  • 21:30. Португалия – Венгрия

Если украинская молодежка преодолеет ирландский барьер, в полуфинале ее будет ждать победитель пары Португалия – Венгрия.

Четвертьфинальные матчи имеют решающее значение. Три лучшие сборные этого чемпионата получат не только медали, но и путевки в элитный Дивизион А на следующий сезон.

Ранее стало известно, что в отечественной баскетбольной Суперлиге появится абсолютный дебютант.

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