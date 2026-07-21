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Інше 21 липня 2026 · 14:09

"Побив діда": Беленюк відреагував на хейт після дебюту в ММА

Український борець відповів на підколи щодо віку свого суперника
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Побив діда": Беленюк відреагував на хейт після дебюту в ММА
Жан Беленюк (фото: arena.championship)

Український боксер греко-римського стилю Жан Беленюк не вважає, що вік його суперника у першому поєдинку за правилами ММА мав вплив на кінцевий результат.

Про це Беленюк розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Чому виник хейт

35-річний Беленюк у першому поєдинку за правилами змішаних єдиноборств доволі швидко розібрався із 53-річним представником Ізраїля Хаїмом Гозалі. Бій тривав трішки більше трьох хвилин.

У соціальних мережах виникло кепкування стосовно різниці у віці та фізичних можливостях обох суперників. Утім, Беленюк не сприймає саркастичні коментарі, віддаючи належне своєму супернику.

"Я вийшов проти суперника, якого запропонували організатори. З повагою ставлюся до Хаїма та його спортивного досвіду. Для мене це був дебют і можливість перевірити себе в новому виді спорту. У цьому випадку я людина, яка лише набирається досвіду в новому виді спорту", – розповів Жан Беленюк.

Чим відомий Хаїм Гозалі

Ізраїльський боєць змішаного стилю був частиною промоушену Bellator. За свою кар'єру в ММА він провів 21 поєдинок, у якому здобув 15 перемог.

У лютому 2021 року Хаїм дебютував у боях на голих кулаках. Він переміг Джона МакАлістера, двічі відправивши його у нокдаун.

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Теги: Жан Беленюк ММА
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