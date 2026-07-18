Лідерка збірної України зі стрибків у довжину розповіла про складну травму

Українська легкоатлетка Ірина Будзинська розповіла про ушкодження, яке може завадити їй виступити на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Бірмінгемі. Турнір триватиме з 10 по 16 серпня.

Що сталося із Іриною Будзинською

25-річна легкоатлетка опублікувала розповідь про ушкодження. Травма спіткала Ірину ще наприкінці червня, але попри це вона продовжувала виступати. Атлетка ушкодила задню поверхню стегна.

"До старту в Єрусалимі в мене почалися проблеми з хамстрінгом, і біль не дає реалізувати все. Технічні стрибки, але не ті, що хотілося", – написала Будзинська.

У травні та червні легкоатлетці вдавалося показати результат 6.80 метрів у стрибках у довжину, однак в липні, на фоні травми, її результати погіршилися. Зокрема, на турнірі у Мадриді їй вдалося показати результат лише 6,51. Вперше цього сезону Ірина завершила змагання без медалі.

"Ми зробили багато, щоб не випасти з сезону, і продовжуємо робити. Травми — це явище, з яким треба вміти боротися, як би не було важко", – додала спортсменка.

Для Будзинської виступ на чемпіонаті Європи у Бірмінгемі буде дебютним на дорослому рівні. На ці змагання Ірина потрапила, виконавши норматив: у травні вона стрибнула на 6.81 і встановила особистий рекорд.

Кар'єра Ірини Будзинської

Ірина Будзинська спеціалізується насамперед у стрибках у довжину, а на ранніх етапах кар'єри також виступала у бар'єрному бігу та спринтерських дисциплінах.

Вона народилася 4 січня 2001 року. За роки виступів Будзинська неодноразово ставала чемпіонкою України як на відкритому повітрі, так і в приміщенні. На міжнародній арені вона регулярно бере участь у престижних комерційних турнірах серії World Athletics Continental Tour, де у 2026 році здобула низку перемог.

Зокрема, українка виграла змагання у Сабаделлі, Сент-Пельтені, Каламаті, Лімасолі та Ессені. Саме сезон-2026 став проривним у її кар'єрі.